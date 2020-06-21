Стрельба в Миннеаполисе привела к человеческим жертвам

В результате стрельбы в крупнейшем городе Миннесоты погиб один человек, еще 11 получили не опасные для жизни ранения, сообщает полиция.

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В результате стрельбы в американском городе Миннеаполисе погиб мужчина, сообщила местная полиция в воскресенье, 21 июня. Еще 11 человек получили не опасные для жизни ранения, добавили правоохранители. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Информации о задержаниях пока не поступало.

Гибель Джорджа Флойда и протесты против расизма

Крупнейший город штата Миннесота в последние недели получил печальную известность после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер 25 мая после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев почти девять минут душил его коленом при задержании. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, трем остальным полицейским — в пособничестве убийству.

Трагедия в Миннеаполисе вызвала в стране волну протестов против расизма и полицейского насилия. Демонстрации перерастали в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США был введен комендантский час. Позднее подобные протесты прошли во многих других странах. Не менее семи стражей порядка Миннеаполиса уволились после начала демонстраций, а президент Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции.