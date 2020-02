Стрельба в немецком Ханау: не менее 11 убитых

В двух районах гессенского города Ханау ночью были застрелены девять человек. Затем полиция обнаружила еще два трупа в одной из квартир, среди них, вероятно, тело предполагаемого преступника.

Не менее одиннадцати человек были убиты в результате стрельбы в немецком городе Ханау, расположенном в федеральной земле Гессен примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Такие данные полиция обнародовала в ночь на четверг, 20 февраля. Кроме того как минимум пять человек получили тяжелые ранения, отмечается в заявлении правоохранителей.

По сообщениям очевидцев, вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив троих человек. Нападавшие скрылись, а через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной, находящейся в другом районе города — Кессельштадт. По неподтвержденным данным, в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Жертвы — в основном молодые люди, в том числе женщина.

Сообщается, что один человек был задержан, в СМИ появились снимки молодого мужчины в наручниках, которого ведут полицейские, однако полиция вскоре заявила, что задержанный не имеет никакого отношения к обоим нападениям. Территория вокруг мест происшествий была оцеплена. Полицейские разыскивали нападавших, точное число которых по-прежнему неизвестно. На подмогу коллегам из Ханау прибыли служащие полиции из федеральной земли Бавария.

Предполагаемый участник нападения обнаружен мертвым

Несколькими часами позже полиция сообщила, что предполагаемый участник нападений обнаружен мертвым в своей квартире и что рядом с ним находилось тело еще одного человека. Правоохранительные органы предполагают, что вероятный преступник действовал в одиночку. Сведений ни о его личности, ни о личности жертв нападений, а также об их гражданстве пока не обнародовано.

Глубокие соболезнования родственникам погибших в Twitter выразил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau , in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden.



Депутат бундестага от избирательного округа Ханау Катя Ляйкерт назвала происшествие "поистине ужасным сценарием". "Я желаю родным убитых многих сил и сердечного сочувствия в эту ужасную ночь в Ханау", — написала политик в своем микроблоге Twitter. Она выразила надежду на скорое выздоровление раненых и поблагодарила представителей экстренных служб.

In dieser fürchterlichen Nacht in #Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid. Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle.

Danke an alle Einsatzkräfte!!