франция полиция париж
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Париже мужчина открыл стрельбу, погибли по меньшей мере три человека, еще трое получили ранения.

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Местная полиция сообщила, что занимается расследованием инцидента на улице Ангьян в 10-м округе. Жителей Парижа попросили не приближаться к этому району.

Сообщается, что нападавшему 69 лет, он уже задержан. Он не оказал сопротивления полицейским, мотивы преступления пока неясны.

По данным BFM TV, Мужчина уже был известен полиции, год назад он совершил нападение на лагерь беженцев.

"Царит полная паника, мы заперлись внутри", — сказала хозяйка одного из местных магазинов агентству "Франс Пресс". Она рассказала, что слышала семь или восемь очередей.

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BBC News Русская служба:

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