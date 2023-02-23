Стрельба в полицейского в Северной Ирландии: полиция подозревает республиканцев-диссидентов

В Северной Ирландии полиция арестовала трех человек, подозреваемых в покушении на убийство полицейского в городе Ома в графстве Тирон. Во время нападения инспектор Джон Колдуэлл находился не при исполнении служебных обязанностей — он проводил выходной на футбольном поле, тренируя школьников.

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Колдуэлл находится в критическом, но стабильном состоянии в больнице Алтнагельвин в Лондондерри, ночью ему сделали операцию, по последним данным — не последнюю.

Главный констебль Полицейской службы Северной Ирландии (PSNI) Саймон Бирн сообщил, что в связи с нападением арестованы три мужчины 38, 45 и 47 лет.

Его помощник Марк Макэван сказал, что в ходе расследования будут проверяться связи с республиканцами-диссидентами с упором на "Новую Ирландскую республиканскую армию" — одну из нескольких группировок, отколовшихся от Ирландской республиканской армии (ИРА), которая считается террористической в Британии и США.

"Новая ИРА" не признает мирные соглашения и заявляет о продолжении вооруженной борьбы за объединение Ирландии. Она считается крупнейшей диссидентской республиканской фракцией и стоит за многочисленными попытками нападения на полицейских. Группировка образовалась в 2012 году в результате слияния нескольких других отколовшихся фракций, и, в отличие от основной ИРА, возобновила террористическую деятельность.

Диссиденты-республиканцы выступают против мирного процесса и считают насилие законным средством объединения Ирландии.

Около восьми часов вечера, когда Колдуэлл вместе со своим сыном укладывал в багажник машины футбольные мячи, в него несколько раз выстрелили двое вооруженных людей.

Во время стрельбы в спортивном комплексе находились ученики средней школы Ома. По словам очевидцев, услышав выстрелы, они "в полном ужасе" разбежались.

Первую помощь Колдуэллу оказал один из находившихся поблизости взрослых.

Инспектор Джон Колдуэлл — один из самых известных детективов в Полицейской службе Северной Ирландии (PSNI).

Он был старшим детективом во многих громких расследованиях, включая убийство его коллеги Ронана Керра республиканцами-диссидентами в 2011 году.

Он также был первым ведущим детективом, расследовавшим убийство Натали Макнелли в Лургане.

Как стало известно Би-би-си, в прошлом он получал угрозы и знал, что его расследования, связанные с нападениями республиканцев-диссидентов — такими как убийство Ронана Керра и убийство Лиры Макки в 2019 году — привлекают к нему внимание и делают его мишенью.

Всеобщее осуждение

Федерация полиции Северной Ирландии осудила то, что она назвала "ужасающим и варварским актом насилия в отношении офицера, не находящегося при исполнении служебных обязанностей".

Председатель Федерации полиции Лиам Келли сказал, что стрельба стала "суровым напоминанием" о том, насколько опасна работа полицейского в Северной Ирландии.

Католический архиепископ и архиепископ Ирландской церкви выступили с совместным заявлением с осуждением нападения. Президент Методистской церкви Ирландии назвал его "ужасающим актом зла".

Полиция Ирландской республики заявила, что усилила патрулирование в приграничных графствах.

Политические лидеры, включая премьер-министра Риши Сунака, министра по делам Северной Ирландии Криса Хитона-Харриса и премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, осудили стрельбу.

Лидеры крупнейших партий Северной Ирландии выступили с совместным заявлением, в котором осудили нападение и назвали его исполнителей "врагами нашего мира".

Лидер выступающей за единую Ирландию партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд назвала нападение "абсолютно дьявольским". "Каким бы ни был мотив, если это республиканцы-диссиденты… это совершенно неприемлемо для всех нас", — сказала она.