Стрельба в школе Ижевска: есть убитые, десятки получили ранения

По последним данным, число погибших при нападении на школу достигло 11 человек. Ранее сообщалось о шести жертвах. Еще 20 человек получили ранения и травмы в результате стрельбы в школе №88 Ижевска. Стрелявший покончил с собой, сообщили в МВД.

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"В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой", — заявили в пресс-службе ведомства.

Сообщения о стрельбе в школе появились утром в понедельник в российских телеграм-каналах.

По информации российских СМИ, стрельба началась во время урока — неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу.

Прибывший на место происшествия глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате стрельбы погиб охранник, есть жертвы среди детей.

"В Удмуртии сегодня трагедия в Ижевске в школе 88. Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые", — сообщил Бречалов в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время в образовательном учреждении завершилась эвакуация.

"Весь периметр оцеплен, сейчас работают ФСБ, Росгвардия, следственные органы на объекте", — сообщил он.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.