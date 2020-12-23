Стрельба во Франции: убиты трое полицейских
Foto: PantherMedia/Scanpix

Во Франции в результате стрельбы в центральной части страны в ночь на среду, 23 декабря, погибли три полицейских, еще один ранен. 48-летний мужчина открыл огонь по полицейским в окрестностях города Сен-Жюст в департаменте Пьи-де-Дом, сообщила прокуратура.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно сообщениям, стражи порядка намеревались оказать помощь женщине, укрывшейся на крыше одного из домов. Речь идет о попытке пресечь домашнее насилие. Кроме того, стало известно, что сразу после прибытия полицейского наряда мужчина открыл огонь по стражам порядка и поджег свой дом. На место происшествия, помимо служащих полиции, прибыли пожарные.

Женщину удалось спасти, передает французский телеканал BFMTV. Известий о том, задержан ли злоумышленник, пока не поступало.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

7

Source

Deutsche Welle

Tags

Франция
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
5 идей новогодних подарков для людей, у которых уже все есть
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота