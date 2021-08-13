Стрелок из Плимута отчаялся похудеть и найти себе девушку

23-летний рабочий Джейк Дэвисон, которого подозревают в убийстве пяти человек в Плимуте, незадолго до этого записал на своем YouTube-канале видеопризнания в том, что он не в состоянии найти себе подружку, похудеть и что жизнь его кончена, пишет Daily Telegraph.

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Последний ролик в его канале датирован 28 июля и продолжается 11 минут. Дэвисон говорит, что "жизнь его поборола", он потерял все, что имел. По его словам, он всю жизнь с трудом боролся за лучшее, тогда как вокруг него люди намного хуже его с легкостью получали всё. Если бы другим досталась такая жизнь, они бы давно сломались, уверен он.

В какой-то момент Дэвисон говорит, что начинает думать, что он Терминатор. По его словам, в этих картинах все настроено против человечества, его положение безнадежно, оно на грани вымирания, машины-убийцы невозможно остановить, перехитрить и победить, однако человечество продолжает бороться до конца.

"Я знаю, это кино, но, знаете, мне иногда нравится думать, что я Терминатор или что-то вроде этого, и несмотря на почти полное поражение от системы, я все равно стараюсь выполнить эту миссию", - сказал он.

Судя по плейлисту в его аккаунте, Дэвисон был одержим огнестрельным оружием, пишет также газета.

Кроме того, в его роликах есть отсылки к философии "черной таблетки" (по аналогии с голубой и красной таблетками в фильме "Матрица", которая сформировала определенную субкультуру), отмечает издание. Философию разделяют молодые люди, которые уверены, что никогда не смогут привлечь женщин, и поэтому проявляют враждебность к женскому полу. Единственным выходом сторонники "черной таблетки" считают самоубийство или полное бездействие.

По словам очевидцев, Дэвисон вечером в четверг ногой открыл дверь из дома, выбежал на улицу и начал стрелять наугад. Его нашли застреленным. Его жертвами стали пять человек, в том числе десятилетняя девочка. Очевидцы говорят, что он выглядел безумным. Сообщалось, что две его жертвы были убиты в доме, остальные - на улице.

В полиции заявили, что в Великобритании это самое масштабное преступление, связанное со стрельбой, за последние десять лет, отмечает ВВС.