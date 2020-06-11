Стрелок, убивший сестру в мечети под Осло, получил максимальный срок

Суд Норвегии приговорил Филипа Мансхауса, устроившего смертельную стрельбу в мечети под Осло в августе прошлого года, к максимально возможному сроку заключения, предусмотренному уголовным правом страны, сообщает SVT Nyheter.

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Процесс по делу 22-летнего Мансхауса, который открыл стрельбу в мечети около Осло, проходил в окружном суде Аскера и Берума 7-20 мая.

Напомним, в августе 2019 года мужчина ворвался в мечеть в исламском центре аль-Нур и открыл огонь. В результате стрельбы он убил свою сводную сестру. Действия преступника были расценены как теракт.

Прихожане обезоружили мужчину до приезда полиции. Дома у молодого человека нашли тело убитой женщины, с которой, по данным правоохранительных органов, у него были близкие отношения. Сообщалось, что мужчина поддерживал в интернете правые идеи, в частности, хвалил Видкуна Квислинга — главу норвежского правительства в период нацистской оккупации.

В результате разбирательства суд приговорил обвиняемого к тюремному заключению сроком на 21 год. Отмечается, что это самое жесткое наказание, предусмотренное уголовным правом Норвегии.

Согласно уголовному праву страны, осужденный может находиться в заключении до тех пор, пока его не перестанут считать опасным для общества, то есть фактически пожизненно.

По приговору суда, Мансхаус также должен возместить ущерб своей мачехе и трем человекам, которые находились в мечети в момент стрельбы.