Строительство "Северного потока-2" приостановили до конца мая из-за исков природоохранных организаций

Действие разрешения на строительство "Северного потока 2" временно приостановлено после обращения в суд экологов, сообщила "Интерфаксу" представитель Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH. "Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы", — сказала она.

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В то же время, по данным ТАСС, строительство может быть возобновлено с конца мая. Это связано с тем, что еще в 2018 году было выдано постоянное разрешение на укладку "Северного потока — 2" с конца мая до конца сентября.

3 мая Союз защиты природы (NABU) сообщил о подаче иска в административный суд Гамбурга против разрешения на строительство газопровода, выданного в январе 2021 года. Другая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась с аналогичным иском в суд Гамбурга 13 апреля. Регулятор ранее отметил, что прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны. Строительство газопровода должно было пройти с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 километров в немецкой экономической зоне Балтийского моря.

Экологи оспорили разрешение на основании того, что территория района прокладки газопровода якобы имеет особое значение для гнездовых птиц. В ведомстве с этим не согласны, указывая на то, что глубина моря в этом районе составляет около 20 метров, поэтому птицам эта местность не так важна.

Помимо этого, BSH указывает на то, что скорость кораблей-трубоукладчиков мала, а сами строительные работы можно вести лишь 30 дней подряд, после чего необходим перерыв на две недели. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ отклонило требование экологов и теперь они продолжили разбирательство через суд.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ряд стран Евросоюза и США считают, что проект даст Москве возможности усилить давление на ЕС и Украину, на экономику которой значительно влияет газовый транзит.

Строительство "Северного потока 2" было остановлено год назад после включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. Из-за введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы по проекту.

После этого российская сторона взялась за достройку магистрали собственными силами. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG (принадлежит "Газпрому") возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Утверждает, что строительство газопровода завершено более чем на 90%.

"Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию "в разумные сроки". Отмечается, что "Северный поток — 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году. В новый оборонный бюджет, который был принят в обход вето президента США, включены дополнительные санкции против "Северного потока 2". Они направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции подпадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.