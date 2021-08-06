Структуры Навального запретили в России. Чем грозят донаты им и репосты?

Министерство юстиции России внесло "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций. Можно ли теперь репостить материалы этих организаций и донатить им? Русская служба Би-би-си разбиралась в этом вопросе вместе с юристами.

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Как следует из информации на сайте минюста, в реестр эти организации внесли на основании решений Мосгорсуда от 9 июня. Тогда ФБК, "Фонд защиты прав граждан" и штабы Навального признали экстремистскими организациями. В среду, 4 августа, Первый апелляционный суд отклонил жалобу на решение.

*Решением суда все три организации ликвидированы, их деятельность запрещена. Все они ранее были признаны иноагентами.

Иск о признании этих структур экстремистскими 16 апреля подала прокуратура Москвы. Рассмотрение требований проходило в закрытом режиме, поскольку ведомство присвоило гриф "секретно" части материалов дела.

Засекреченные документы - четыре тома, которые адвокат Иван Павлов, возглавляющий "Команду 29", описал как "информационно-справочный материал, представляющий собой хронику репрессий против всего, что связано с Навальным".

Навальный после оглашения решения Первого апелляционного суда написал в "Инстаграме": "Когда коррупция - основа государственной власти, борцы с коррупцией - экстремисты".

Кроме того, в пятницу Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального, брата политика, к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год по "санитарному делу". По версии следствия, фигуранты этого дела в январе этого года призывали выйти на акцию в поддержку Навального, из-за чего спровоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Фигурантов в этом деле девять. Приговоры уже получили Любовь Соболь (ограничение свободы на 1,5 года) и Николай Ляскин (ограничение свободы на один год).

Что грозит за донаты структурам Навального?

В четверг, 5 августа, его команда объявила о новом способе сбора пожертвований, несмотря на признание организаций экстремистскими. Для переводов создано новое юрлицо, никак не связанное с предыдущими. Платежи защищены, их получатель не виден, уверяет команда оппозиционера: "Вся информация шифруется и надежно хранится - никакой товарищ майор не сможет получить к ней доступ".

Пожертвования организации, признанной экстремистской, можно посчитать "финансированием экстремистской деятельности" по статье УК 282.3 - это грозит наказанием вплоть до лишения свободы на срок от трех до восьми лет, комментировал Би-би-си юрист Денис Шедов из правозащитного центра "Мемориал" (организация признана иностранным агентом).

Но из-за того, что понятие экстремизма в российском правовом поле размыто (как и его финансирования), нельзя говорить однозначно о том, что здесь есть состав преступления, отмечал эксперт. Правоприменение в России непредсказуемо, но все, что связано с Навальным и его структурами, сейчас российскими правоприменителями воспринимается как "красная тряпка", добавил он.

В соцсетях нужно удалить старые репосты?

В пятницу глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков призвал всех удалить репосты материалов ФБК со страниц в соцсетях. Юрист подозревает, что правоохранители могут заводить уголовные дела за старые репосты расследований Навального. Согласно закону, после двух привлечений по административной статье за распространение экстремистских материалов следует уже уголовная ответственность.

"Вы должны добраться до своих спорных постов и твитов раньше, чем это сделает кибердружинник или опер центра Э. На вооружении охотников за крамолой сегодня стоят и специальные программы, позволяющие процеживать соцсети по ключевым словам", - такими словами Чиков призвал своих подписчиков почистить соцсети от репостов и упоминаний ФБК.

Насколько реальна перспектива получить штраф за старые репост Навального и означает ли это обратную силу закона об экстремизме?

Привлечение к ответственности за старые репосты - неправомерно, но такой риск есть. В этом заключается "парадокс и опасность российской юридической действительности", согласен Константин Добрынин, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper.

Если человек сделал репост материала ФБК до признания фонда экстремистским, он, конечно, никак не нарушил закон. "Тем не менее, наши правоохранители основываются на том, что пост, сделанный ранее, виден всем уже после того, как организацию признали экстремистской, и могут пытаться привлекать к ответственности", - говорит Добрынин.

"Привлечение в таком случае к ответственности, безусловно, порочно и идет вразрез со ст. 54 Конституции, однако с точки зрения личных рисков многим имеет смысл провести ревизию своей прошлой активности в соцсетях, чтобы чувствовать себя в безопасности, как бы это юридически дико не звучало", - заключил юрист.

Риски за связь с экстремистскими организациями

Для причастных к деятельности "экстремистских организаций" многие дороги в стране закрыты. Им нельзя выставлять свои кандидатуры на выборах любого уровня - муниципальных, региональных и федеральных. Это ограничение может распространяться даже на тех, кто жертвовал таким организациям средства или консультировал такую организацию.

Именно по этой причине сторонников Навального, глав его штабов и тех, кто сотрудничал с ФБК, массово снимают кандидатов с выборов в Думу.

Роскомнадзор 27 июля заблокировал сайт Алексея Навального, в те же даты Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к YouTube-каналам соратников Навального - Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова. Они и еще несколько десятков соратников Навального весной-летом этого года вынуждены были покинуть Россию. Русская служба Би-би-си писала о некоторых из них. В России им грозила бы уголовная ответственность за организацию работы "экстремистского объединения" или участие в ней, за эти деяния можно получить от двух до 10 лет лишения свободы.

"Просто сам факт работы в ФБК или в одном из региональных штабов (официальной работы с уплатой всех налогов) будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет. Это в лучшем случае", - говорили сами руководители ФБК, когда прокуратура еще только обращалась в суд с иском.