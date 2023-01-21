Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, эссе, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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19-летняя Олеся Кривцова учится на втором курсе университета в Архангельске. Осенью она репостнула на свою страницу во "ВКонтакте" запись знакомого, критиковавшего вуз за поддержку "референдумов" на оккупированных Россией территориях Украины, а затем опубликовала в Instagram сторис о взрыве на Крымском мосту (что именно там было написано — не известно). В конце декабря к Олесе домой пришли с обыском, затем студентку задержали, предъявив обвинения в "дискредитации" армии и оправдании терроризма, по которым девушке грозит до 10 лет лишения свободы. В январе российские власти внесли Олесю в реестр экстремистов и террористов. Журналистка Юлия Селихова рассказывает историю архангельской студентки и пытается понять, как такое вообще возможно.

Во время массированного российского обстрела 14 января один из снарядов попал в жилой дом в Днепре. Одна из секций многоэтажки полностью разрушена, жертвами этой атаки по последним данным стали 46 человек, еще 80 местных жителей получили ранения. Спустя два дня Служба безопасности Украины заявила, что ей удалось установить имена российских военных, причастных к удару. Редакция "Важных историй" смогла связаться с некоторыми из них и спросить об атаке на Днепр в частности и вторжении в Украину в целом.

Компьютерные игры в жанре шутеров (они же "стрелялки") очень популярны уже много лет. Пока одни (безосновательно) возлагают на них ответственность за массовые убийства в реальном мире, другие уверяют: стрельба по виртуальным врагам помогает выпустить пар после тяжелого дня, забыть о рутине и предотвратить возможные акты насилия. Казалось бы, во время войны, когда убивают и умирают по-настоящему, жанр должен прийти в упадок, но по обе линии фронта он просто изменился — теперь разработчики создают игры о непосредственных участниках боевых действий в Украине, причем не ради заработка, а чтобы выразить свою позицию и отвлечься от ужасов реальности. Никита Аронов поговорил об этом с геймдизайнерами из Украины и России.

В начале недели стало известно, что норвежской полиции сдался россиянин, нелегально пересекший границу между двумя странами. Оказалось, что 26-летний Андрей Медведев — бывший командир одного из подразделений ЧВК "Вагнер", который бежал из зоны боевых действий и, опасаясь преследования со стороны Евгения Пригожина, обратился к правозащитникам. Молодой человек рассказал им о внесудебных казнях, которые устраивает руководство "Вагнера", а те помогли ему покинуть территорию страны в надежде, что бывший наемник сможет дать показания на будущем трибунале о военных преступлениях, совершенных в Украине. Об этой полной противоречий истории и том, кто такой Андрей Медведев, рассказывает журналистка Анна Павлова.

После начала полномасштабного вторжения в Украину сотни тысяч граждан РФ уехали в эмиграцию. Многие выбрали для проживания Турцию — страну с невысокими ценами, мягким климатом и безвизовым режимом. В прошлому году больше 16 тысяч домов и квартир в Стамбуле, Анталье, Измире и других городах приобрели россияне — больше, чем за предыдущие шесть лет, вместе взятые. Владение недвижимостью позволяет претендовать на получение долгосрочного ВНЖ, хотя и краткосрочный документ получить в сравнении с Европой несложно. Но под Новый год в некоторых особенно популярных среди эмигрантов городах начало происходить что-то странное — местные власти стали массово отказывать гражданам РФ в получении документов на проживание и даже выписывать некоторым заявителем предписание о выезде из Турции, хотя никаких официальных документов на этот счет опубликовано не было. Даниил Большаков поговорил с оказавшимися в незавидной ситуации людьми, чтобы выяснить, что произошло и при чем тут президент Турции.

Бонус — что посмотреть: инстаграм-сериал от "Службы поддержки" об ударе по Днепру

Попадание по многоэтажке в Днепру в прошлую субботу — безусловно, главная тема недели для журналистов из разных стран. Мирным украинцам, которые потеряли из-за действий российской армии родных, близких, друзей и крышу над головой, посвящены десятки публикаций. Среди них выделяется работа "Службы поддержки" — журналисты проекта, появившегося уже после начала полномасштабной войны, с помощью фото, видео и скриншотов из мессенджеров и соцсетей рассказывают о жертвах ракетного удара в десятках сторис в Instagram, объединяя их в последовательную историю. Это медиа использует такой формат не впервые — раньше они, использовав тот же метод, создали настоящие мини-сериалы об истории одного разрушенного дома в Мариуполе и его жителях, украинских беженцах и россиянах, бежавших от войны через границу с Грузией.