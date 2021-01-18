Судья Химкинского городского суда Елена Морозова на выездном заседании, которое проходило в отделе полиции, выбрала меру пресечения для Алексея Навального. Он арестован на 30 дней.

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Представитель МВД на слушаниях заявила о многократных нарушениях Навальным условий испытательного срока, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату, и попросила арестовать Навального на 30 суток, чтобы обеспечить его явку на заседание суда, которое назначено на 29 января.

Документы, которые были присланы из Берлина о том, что Навальный находится на лечении и реабилитации, не рассматриваются в качестве оправдательных для МВД.

В начале заседания адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев заявили отвод судье, но она в ходатайстве отказала. Для ознакомления с делом адвокатам были отведены 30 минут, на беседу с подзащитным — еще 20 минут.

На заседание суда допустили представителей только двух медиа, остальным журналистам пришлось ждать решения на улице. В актовый зал отделения полиции их не пустили, сославшись на отсутствие аккредитации, которую надо было получить заранее.

В Химкинском городском суде "МБХ Медиа" сообщили, что выездное заседание суда проходит в отделе полиции, "чтобы присутствовали журналисты".

"Потому что такой режим работы суда, у нас ограниченный доступ граждан, следовательно журналистов в суд не пустили бы, — сказал помощник председателя, имя которого не называется. — В связи с тем, что это резонансное дело, было принято решение, чтобы журналисты присутствовали в полиции, потому что у нас коронавирус, много заболевших сотрудников".

Но в отдел полиции к Навальному пока пустили только съемочные группы Life и передачи "Вести. Дежурная часть", сообщает "Медиазона".

В перерыве заседания Навальный записал видео "Не бойтесь, выходите на улицы".

Сторонникам Навального удалось опубликовать фрагменты его выступлений, а супруга Алексея Юлия поддержала его.

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Публикация от @yulia_navalnaya
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