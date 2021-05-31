Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в Екатеринбурге. Что известно об этом человеке?

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца отставного сотрудника МВД Сергея Болкова. Его обвиняют в стрельбе по людям с балкона, в результате которой тяжелое ранение получила девятилетняя девочка, также пострадал сотрудник Росгвардии.

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Болкову предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство двух человек и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ему грозит пожизненный срок.

Стрельба произошла в воскресенье в екатеринбургском микрорайоне Химмаш. Региональное управление Следственного комитета в понедельник сообщило первые подробности расследования.

По версии следствия, вечером 30 мая подозреваемый с балкона выстрелил из ружья "Вепрь" в машину, в которой сидела семья из трех человек. В результате тяжелое ранение получила девятилетняя девочка.

Кроме того, следствие считает, что подозреваемый как минимум дважды выстрелил в росгвардейца на улице - тот получил легкое ранение.

Задержанный после этого 48-летний Сергей Болков работал инспектором ППС до 2011 года, а затем его уволили из милиции, где тогда шла реформа (переименование в полицию и переаттестация сотрудников).

Штурм квартиры подозреваемого проводили бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР). В операции участвовали около 100 силовиков, включая снайперов, которых очевидцы видели на крышах соседних домов.

Отставной прапорщик Болков не пострадал при штурме. Во время операции он, предположительно, стрелял по спецназовцам, но никто из них ранений не получил.

Единственным пострадавшим из росгвардейцев оказался сотрудник, в которого Болков, предположительно, выстрелил еще до штурма. Росгвардейцу по касательной задело ногу. Он получил медпомощь амбулаторно.

Значительно серьезнее от беспорядочной стрельбы Болкова пострадала девятилетняя девочка, в которую он выстрелил первой: пуля навылет пробила кишечник. Ребенка с ранением доставили в больницу и прооперировали.

В понедельник завотделением реанимации больницы Виталий Лазутин сообщил уральскому ресурсу Ura.ru, что жизнедеятельность ребенка поддерживается искусственно.

"Удалено около 30 сантиметров кишечника, - сообщил врач. - Скорее всего, качество жизни в дальнейшем пострадает. Острый период, период восстановления, этап реабилитации - все это будет занимать от нескольких недель до месяцев".

Не первый случай?

Уральское издание Znak ранее сообщило, что это мог быть не первый случай, когда Болков застрелил человека в екатеринбургском районе Химмаш - якобы такое произошло еще 20 лет назад.

По данным издания, в 2001 году у 28-летнего Болкова, служившего в милиции, и его коллег завязался конфликт с группой молодых людей. Среди них был 19-летний боксер Владимир Нагимов, двукратный чемпион Свердловской области среди юношей.

Как рассказала екатеринбургскому изданию E1.Ru Диана Нагимова, ее брат погиб от огнестрельных ранений в ходе начавшегося конфликта. Ответственность за случившееся она возлагает на Болкова.

При этом судимости у Болкова нет - друзья погибшего боксера говорят, что следствие признало его действия самообороной.

В управлении Следственного комитета России по Свердловской области отказались комментировать ход расследования 20-летней давности, переадресовав вопрос в прокуратуру, так как такие расследования в то время проводились там. Пресс-служба прокуратуры Свердловской области была недоступна для комментария.

Болков служил в Чечне бойцом федеральных сил, рассказали журналистам его соседи по дому. Как сообщил уральский ресурс Ura.ru, химмашевский стрелок Болков якобы стрелял с балкона со словами "Где вы были в девяностые?"