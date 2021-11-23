Суд ЕС счел законным включение ХАМАС в список террористических организаций
Foto: AP/Scanpix/LETA

Европейский суд в Люксембурге поддержал решение Совета ЕС о включении палестинского исламистского движения ХАМАС в список террористических организаций. Это следует из постановления судебной инстанции, обнародованного во вторник, 23 ноября.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Таким образом неправомерным признан вердикт Европейского суда общей юрисдикции (GC) от 2019 года, отменившего четыре более ранних акта Совета ЕС о внесении организации в перечень.

На том этапе поводом для подобного решения GC послужило отсутствие подписей на ряде поданных заявлений. При этом семь из восьми правовых доводов, представленных ХАМАС, оспаривавшим свое включение в список, Европейским судом общей юрисдикции были тогда отклонены.

Суд в Люксембурге: Подлинность документов была оспорена необоснованно

Судьи в Люксембурге пришли к выводу, что GC допустил "юридическую ошибку", а подлинность заявлений, представленных без подписей, "была оспорена необоснованно".

Движение ХАМАС было создано в декабре 1987 года, вскоре после начала Первой палестинской интифады. За его формированием стояли отделения египетской организации "Братья-мусульмане" и Палестинского исламского джихада в секторе Газа.

ХАМАС — в перечне террористических организаций ЕС с 2001 года

Начиная с 2007 года, ХАМАС правит в секторе Газа. Кроме Евросоюза — движение признают террористической организацией Израиль, Канада, США и Япония. Австралия и Великобритания причисляют к подобным организациям только военное крыло ХАМАС. В Иордании и Египте движение полностью запрещено.

Список террористических организаций был создан в Европейском Союзе после терактов 11 сентября 2001 года. Он включает в себя свыше 13 физических лиц и около 22 организаций. В рамках борьбы с терроризмом допускалось замораживание активов физических лиц и юрлиц, вносимых в перечень. В 2001 году в этом списке оказался ХАМАС.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Евросоюз Палестина Сектор Газа ХАМАС
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи