Суд ЕС счел законным включение ХАМАС в список террористических организаций

Европейский суд в Люксембурге поддержал решение Совета ЕС о включении палестинского исламистского движения ХАМАС в список террористических организаций. Это следует из постановления судебной инстанции, обнародованного во вторник, 23 ноября.

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Таким образом неправомерным признан вердикт Европейского суда общей юрисдикции (GC) от 2019 года, отменившего четыре более ранних акта Совета ЕС о внесении организации в перечень.

На том этапе поводом для подобного решения GC послужило отсутствие подписей на ряде поданных заявлений. При этом семь из восьми правовых доводов, представленных ХАМАС, оспаривавшим свое включение в список, Европейским судом общей юрисдикции были тогда отклонены.

Суд в Люксембурге: Подлинность документов была оспорена необоснованно

Судьи в Люксембурге пришли к выводу, что GC допустил "юридическую ошибку", а подлинность заявлений, представленных без подписей, "была оспорена необоснованно".

Движение ХАМАС было создано в декабре 1987 года, вскоре после начала Первой палестинской интифады. За его формированием стояли отделения египетской организации "Братья-мусульмане" и Палестинского исламского джихада в секторе Газа.

ХАМАС — в перечне террористических организаций ЕС с 2001 года

Начиная с 2007 года, ХАМАС правит в секторе Газа. Кроме Евросоюза — движение признают террористической организацией Израиль, Канада, США и Япония. Австралия и Великобритания причисляют к подобным организациям только военное крыло ХАМАС. В Иордании и Египте движение полностью запрещено.

Список террористических организаций был создан в Европейском Союзе после терактов 11 сентября 2001 года. Он включает в себя свыше 13 физических лиц и около 22 организаций. В рамках борьбы с терроризмом допускалось замораживание активов физических лиц и юрлиц, вносимых в перечень. В 2001 году в этом списке оказался ХАМАС.