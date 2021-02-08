Суд не допустил экспертов "Алмаз-Антей" к обломкам MH17
Foto: Reuters/Scanpix

Окружной суд Гааги отказался предоставить эксперту российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" доступ к обломкам пассажирского "Боинга", сбитого в июле 2014 года над Донбассом. Концерн уже передал детальную информацию о своем видении обстоятельств катастрофы, поэтому суд не считает целесообразным проводить осмотр фрагментов самолета, заявил судья Хендрик Стинхюйс в понедельник, 8 февраля.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Тем самым он отклонил ходатайство защиты.

Кроме того, суд отклонил и другую просьбу защиты о предоставление дополнительных данных с украинских радаров. "Этот запрос отклоняется, потому что украинская сторона заявляла, что и так передала суду все имеющиеся данные", — цитирует "Интерфакс" слова судьи.

Слушания продолжатся 15 апреля

Одновременно нидерландский суд согласился приобщить к материалам дела о крушении малайзийского лайнера над Украиной отчеты концерна "Алмаз-Антей". Дальнейшие отчеты не нужны, позиция концерна суду ясна, добавил судья. Приобщения отчетов российского оборонного концерна требовали адвокаты одного четырех обвиняемых по делу Олега Пулатова.

Суд также попросил Пулатова сообщить следствию до 22 февраля, узнает ли он свой голос на записях телефонных разговоров между сепаратистами. Слушания по делу о сбитом "Боинге" продолжатся 15 апреля в 10 часов.

Авиакатастрофа над Донбассом и суд в Нидерландах

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) был сбит в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года. В результате этой катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В 2019 году, проанализировав все собранные доказательства, в том числе многочисленные экспертизы, изучение обломков самолета, обследование тел погибших и другие данные, международная следственная группа JIT пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой привезенного из России комплекса ПВО "Бук" с территории, контролируемой сепаратистами, рядом с поселком Первомайский Донецкой области.

Москва полностью отрицает причастность к произошедшему и выдвигает ряд альтернативных версий причин крушения малайзийского "Боинга".

Уголовный процесс над обвиняемыми в обстреле пассажирского лайнера начался 9 марта 2020 года в Окружном суде Гааге, при этом слушания проходят в Схипхоле близ аэропорта Амстердама. Обвиняемыми являются три гражданина РФ — бывший "министр обороны" так называемой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

7

Source

Deutsche Welle

Tags

Россия MH17 Донбасс Украина
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде

Новые проекты

Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 65 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Komētas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
От 134 500€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€