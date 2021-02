Суд не допустил экспертов "Алмаз-Антей" к обломкам MH17

Окружной суд Гааги отказался предоставить эксперту российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" доступ к обломкам пассажирского "Боинга", сбитого в июле 2014 года над Донбассом. Концерн уже передал детальную информацию о своем видении обстоятельств катастрофы, поэтому суд не считает целесообразным проводить осмотр фрагментов самолета, заявил судья Хендрик Стинхюйс в понедельник, 8 февраля.

Тем самым он отклонил ходатайство защиты.

Кроме того, суд отклонил и другую просьбу защиты о предоставление дополнительных данных с украинских радаров. "Этот запрос отклоняется, потому что украинская сторона заявляла, что и так передала суду все имеющиеся данные", — цитирует "Интерфакс" слова судьи.

Одновременно нидерландский суд согласился приобщить к материалам дела о крушении малайзийского лайнера над Украиной отчеты концерна "Алмаз-Антей". Дальнейшие отчеты не нужны, позиция концерна суду ясна, добавил судья. Приобщения отчетов российского оборонного концерна требовали адвокаты одного четырех обвиняемых по делу Олега Пулатова.

Суд также попросил Пулатова сообщить следствию до 22 февраля, узнает ли он свой голос на записях телефонных разговоров между сепаратистами. Слушания по делу о сбитом "Боинге" продолжатся 15 апреля в 10 часов.

