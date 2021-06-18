Суд обязал AstraZeneca до 27 сентября поставить в ЕС 50 миллионов доз вакцины от Covid-19

Бельгийский суд в пятницу обязал шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca до 27 сентября поставить 50 миллионов доз вакцины от Covid-19 в страны-члены Евросоюза (ЕС), что меньше, чем требовал Брюссель.

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После решения суда обе стороны заявили, что выиграли. Европейская комиссия подчеркнула, что AstraZeneca придется платить штраф за каждую дозу, которая будет поставлена с опозданием, но AstraZeneca пообещала, что легко достигнет поставленной цели.

В первом квартале этого года AstraZeneca поставила в ЕС только 30 миллионов из 120 миллионов доз вакцины от Covid-19, а Европейская комиссия подала на AstraZeneca в суд по поводу невыполненных поставок доз вакцины.

Суд, поддержав ходатайство ЕС о временных мерах, обязал компанию поставить в ЕС до конца сентября только 50 миллионов доз. ЕС запрашивал 180 миллионов доз. Если AstraZeneca не поставит 50 миллионов доз вовремя, компании придется заплатить штраф в размере десяти евро за каждую непоставленную дозу.

"Это решение подтверждает позицию комиссии: AstraZeneca не выполнила обещания, данные в договоре", — сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Приятно видеть, что это подтверждает независимый судья", — добавила она.

"Это показывает, что наша европейская кампания вакцинации не только приносит пользу нашим гражданам каждый день. Это также показывает, что она была основана на прочной правовой основе", — сказала Ляйен.

Компания AstraZeneca также приветствовала решение суда.

Европейская комиссия запросила 120 миллионов доз вакцины до конца июня 2021 года и в общей сложности 300 миллионов доз до конца сентября 2021 года. Судья постановил поставить 80,2 миллиона доз до 27 сентября 2021 года, указала AstraZeneca.

Компания заявила, что она уже поставила в ЕС более 70 миллионов доз вакцины и скоро достигнет цели в 80,2 миллиона доз.