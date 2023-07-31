Суд оставил в силе 25-летний срок для Владимира Кара-Мурзы
Foto: AP/Scanpix/LETA

Приговор оппозиционному российскому политику оставлен без изменений. Кара-Мурза приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы оставил без изменений приговор оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе, осужденному на 25 лет колонии строгого режима, сообщают российские информагентства. Заседание суда прошло в понедельник, 31 июля, в закрытом режиме, журналистов и слушателей допустили только на оглашение решения.

Поддержать Кара-Мурзу пришли руководитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, председатель этой же партии Николай Рыбаков, а также дипломаты из Великобритании, США, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии, Франции, Канады и Польши, сообщает Telegram-канал RusNews.

Оппозиционный российский политик был арестован в апреле 2022 года. Первоначально ему вменяли в вину распространение фейков о российской армии. Затем добавилось обвинение о госизмене. В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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