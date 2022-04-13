Суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на семь миллиардов долларов

Королевский суд на острове Джерси заблокировал активы миллиардера Романа Абрамовича на семь миллиардов долларов, пишет Meduza со ссылкой на сообщает Bloomberg.
Полиция Джерси также провела обыски в помещениях, "предположительно связанных" с Абрамовичем. Представители российского миллиардера это не комментировали.
Общая сумма заблокированных активов равняется почти половине всего состояния Романа Абрамовича. Forbes оценивает совокупное состояние бизнесмена в 14,5 миллиарда долларов, Bloomberg — в 13,9 миллиарда.
В марте Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении Романа Абрамовича, после чего его активы стали блокировать.
В свою очередь власти США по просьбе президента Украины Владимира Зеленского отложили введение санкций против Абрамовича, поскольку тот участвует в российско-украинских переговорах.