Суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на семь миллиардов долларов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Королевский суд на острове Джерси заблокировал активы миллиардера Романа Абрамовича на семь миллиардов долларов, пишет Meduza со ссылкой на сообщает Bloomberg.

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Полиция Джерси также провела обыски в помещениях, "предположительно связанных" с Абрамовичем. Представители российского миллиардера это не комментировали.

Общая сумма заблокированных активов равняется почти половине всего состояния Романа Абрамовича. Forbes оценивает совокупное состояние бизнесмена в 14,5 миллиарда долларов, Bloomberg — в 13,9 миллиарда.

В марте Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении Романа Абрамовича, после чего его активы стали блокировать.

В свою очередь власти США по просьбе президента Украины Владимира Зеленского отложили введение санкций против Абрамовича, поскольку тот участвует в российско-украинских переговорах.

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