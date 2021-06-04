Суд отказался снять с "Медузы" статус СМИ-иногента
Foto: DELFI

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отклонил иск онлайн-издания "Медуза", которое просило признать необоснованным решение о включении в список СМИ - иностранных агентов и отменить его.

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"Суд отказал в исковых требованиях "Медузы" к Минюсту", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По словам адвоката "Правозащиты Открытки" Сергея Бадамшина, который представляет интересы "Медузы", решение суда будет обжаловано в Мосгорсуде.

23 апреля Минюст РФ внес в реестр СМИ - иностранных агентов издания Medusa Project ("Медуза) и "Первое Антикоррупционное СМИ" ("ПАСМИ"). Согласно реестру, "Медуза" является юридическим лицом, зарегистрированным в 2014 году в Латвии (SIA Medusa Project).

С учетом обновления реестра, в нем на сегодняшний день содержится 20 СМИ и физических лиц.

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Интерфакс

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Интерфакс
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