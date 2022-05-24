Суд отклонил апелляцию Навального на приговор по делу мошенничестве и неуважении к суду

Московский городской суд оставил в силе приговор, вынесенный в марте. Согласно утвержденному сегодня решению, оппозиционер проведет девять лет в колонии строгого режима.

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Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда, вынесенный ранее приговор Навальному оставили без изменений, а его апелляционную жалобу — без удовлетворения.

22 марта Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Судья Лефортовского суда Москвы признала оппозиционера виновным в особо крупном мошенничестве (пожертвования на деятельность своих организаций политик якобы тратил на личные нужды) и неуважении к суду при рассмотрении дела о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Навальный участвовал в заседании по видеосвязи из колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание по делу "Ив Роше". В своем последнем слове политик раскритиковал начатую российским руководством "бессмысленную" войну против Украины и призвал "всех не бояться, потому что это преступление против себя".

Сейчас Навальный находится в колонии общего режима, теперь его должны перевести в колонию строгого режима. Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев сообщил "Интерфаксу", что защита намерена опротестовать решение Мосгорсуда.