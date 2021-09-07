Суд отклонил иск Навального к колонии

Владимирский областной суд признал законным решение Октябрьского районного суда Владимира, который ранее отклонил иск оппозионера Алексея Навального к исправительной колонии №3о запрете адвокатам проносить в учреждение телефоны и ноутбуки. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

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"Решение Октябрьского районного суда города Владимира от 10 июня 2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя административного истца Навального Алексея Анатольевича Кабзева — без удовлетворения", — приводит агентство слова судьи Алексея Семенова.

Иски к ИК-3

Навальный дважды подавал в Октябрьский суд Владимира иски к администрации ИК-3, в которой он находился с середины апреля. В обоих случаях суд вставал на сторону руководства колонии, следует из документов, опубликованных на сайте суда. Поводом для обращений стало то, что адвокатам Навального не разрешали приносить на встречи с ним технические средства.

В апреле защита Навального подала три иска против администрации ИК-2 в Покрове. Они были связаны с решением руководства колонии поставить Навального на профилактический учет как склонного к побегу, отказом выдать привезенные политиком и приобретенные в колонии книги, в том числе Коран, а также с тем, что из газет, которые получает российский оппозиционер, вырезают материалы.

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. 15 марта он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта оппозиционер держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. В связи с голодовкой Навальный был переведен в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3. 23 апреля политик объявил о прекращении голодовки.