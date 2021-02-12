Суд по делу Навального перенесли на 16 февраля

Бабушкинский суд Москвы перенес на 16 февраля слушания по делу о клевете, в котором обвиняется учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный. Об этом сообщает ТАСС.

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На слушаниях дал показания подсудимый. Он заявил, что "весь этот суд придуман только с одной целью, чтобы взять ветерана войны как куклу и трясти", передает РАПСИ. Обвиняемый указал, что не испытывает личную неприязнь к участникам видеоролика в поддержку внесения поправок в Конституцию России.

"Я не излагал никаких фактов, с Артеменко не знаком, ничего про него не знаю", — заявил подсудимый. Судья спрашивает у него про наличие хронических заболеваний. На это он говорит, что у него "острая нелюбовь к Бабушкинскому суду".

После этого судья объявила перерыв в заседании.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором 94-летний ветеран Игнат Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.