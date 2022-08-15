Суд по "малазийскому боингу" объявит своё решение 17 ноября

В декабре 2021 года нидерландская прокуратура запросила пожизненный срок для трех россиян и одного гражданина Украины, обвиняемых в причастности к крушению самолета "Малазийских авиалиний". Адвокат одного из них настаивает, что следствие недостаточно изучило "альтернативные версии".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает агентство Reuters, суд в Нидерландах, рассматривающий дело о сбитом в 2014 году над Украиной самолете MH17, вынесет приговор 17 ноября.

В конце прошлого года прокуратура Нидерландов потребовала приговорить к пожизненному заключению россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко, которых считают виновными в катастрофе. По версии следствия, обвиняемые помогли доставить российскую ракетную систему "Бук" на подконтрольную сепаратистам территорию, хотя сами и не участвовали в запуске ракеты.

Из четырех обвиняемых только Олег Пулатов участвует в суде; его интересы представляет адвокат. Он утверждает, что прокуратура, проанализировавшая тысячи записей телефонных разговоров, фотографий и видео, не рассмотрела должным образом альтернативные версии. Остальные троих обвиняемых судят заочно.

В результате удара по самолету "Малазийских авиалиний" 17 июля 2014 года погибли 298 человек. Большинство из них было гражданами Нидерландов. Правительство этой страны возлагает ответственность за катастрофу на Российскую Федерацию. В Москве причастность к пуску ракеты по пассажирскому лайнеру отрицают.