Суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями
Foto: AP/Scanpix/LETA

Мосгорсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав ФБК и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Активистам и донорам грозит уголовная ответственность в случае продолжения деятельности или финансирования.

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Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Алексея Навального, а также Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ; юрлицо ФБК, признан иноагентом) и штабы оппозиционера сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Заседание проходило в закрытом режиме, в отсутствие прессы и слушателей: прокуратура утверждала, что в материалах есть данные, составляющие гостайну. Адвокаты объединения "Команда 29", которое представляло интересы организаций, подавали встречный иск о рассекречивании дела, который суд отклонил. Также представители ответчиков требовали суд разъяснить, могут ли ознакомиться с секретными материалами сами сотрудники ФБК; судья Полыга также отклонил соответствующее ходатайство.

Внести организации Навального в список экстремистских потребовала 16 апреля прокуратура Москвы. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной", — говорилось в сообщении ведомства.

Позднее в прокуратуре добавляли, что ФБК и штабы Навального действуют "в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность" и работают "в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России".

26 апреля прокуратура своим решением приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального", спустя три дня их координатор Леонид Волков заявил, что они будут распущены: "Этот удар оказался смертельным. Сохранение сети в нынешнем виде невозможно". На ФБК и ФЗПГ суд в качестве обеспечительной меры наложил запрет определенных действий: размещать публикации в СМИ и соцсетях, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банковскими счетами, за исключением выплат долгов по налогам и зарплате, участвовать в выборах.

30 апреля Росфинмониторинг внес штабы Навального в черный список — перечень лиц и организаций, в отношении которых есть подозрения, что они занимаются экстремистской или террористической деятельностью. Таким лицам запрещено пользоваться банковскими счетами и проводить любые финансовые операции, их счета и карты блокируются. ФБК и ФЗПГ пока не включены в перечень.

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