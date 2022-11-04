Суд признал гибель 17 моряков с крейсера "Москва", но не стал связывать это с войной в Украине

17 пропавших без вести моряков с крейсера "Москва" были официально признаны Нахимовским судом Севастополя погибшими. Тексты решений этого гражданского суда не опубликованы — есть только информация о них в судебной картотеке. Однако, исходя из сроков рассмотрения дел, суд признал, что смерть членов экипажа якобы не связана с военными действиями.

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Решения о признании 17 моряков умершими суд вынес с 23 июня по 20 сентября, следует из информации на его сайте. Все дела суд рассматривал в закрытом режиме, заявителями по каждому делу выступал командир воинской части №42948 и родственники моряков. Первым на это обратило внимание издание "Агентство". Ни одно решение не обжаловано. Следовательно, все они считаются вступившими в силу. Дата вступления в силу по пяти делам не указана.

Флагман Черноморского флота крейсер "Москва" затонул 13 апреля после взрыва, находясь на дежурстве к востоку от украинского острова Змеиный. Минобороны России признало пропавшими без вести 27 находившихся на борту членов экипажа, одного моряка — погибшим. Всего, по разным оценкам, на корабле было не менее 400 человек, в том числе матросы срочной службы.

Хотя тексты судебных решений не опубликованы, исходя из сроков рассмотрения дел, моряков признали умершими не в результате военных действий.

Согласно Гражданскому кодексу России, гражданин может быть в течение полугода объявлен судом умершим, если он пропал без вести при обстоятельствах, "угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая".

Если военнослужащий пропал без вести "в связи с военными действиями", признать его умершим могут не ранее, чем через два года со дня окончания войны. При этом дата окончания военных действий должна быть указана в заявлении при обращении в суд.

В первые дни войны крейсер "Москва" участвовал в боях за остров Змеиный, возле которого он затонул. Украина не брала на себя ответственность за потопление крейсера "Москва". Неофициальная версия — крейсер был обстрелян украинскими ракетами "Нептун". Россия это не признает.

Ранее СМИ писали, что матерей моряков просили подписать документы о гибели их детей "в результате катастрофы", а не участия в "специальной военной операции".

Согласно российской версии, корабль затонул в результате пожара и детонации боезапасов. Родственникам разъясняли, что они могут претендовать на выплаты, предусмотренные законом в связи с гибелью военнослужащего "при исполнении военной службы, а не указов о "специальной военной операции".

Заявления в суд вместе с командиром подали 17 из 27 семей погибших моряков. Первые восемь дел были рассмотрены в июне — в том числе по заявлению Дмитрия Шкребца (отца погибшего на крейсере срочника Егора Шкребца), который опубликовал собственный отчет об обстоятельствах гибели крейсера и спасательной операции.

Шкребец в августе рассказывал Би-би-си, что в суде свидетели, по его утверждению, несколько раз меняли свои версии событий так, чтобы они согласовывались с официальной версией министерства обороны.