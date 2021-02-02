Суд рассматривает иск ФСИН к Навальному. Главное к этой минуте

В Мосгорсуде рассматривается вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Сейчас объявлен перерыв в заседании на два часа. Тем временем в окрестностях суда происходят задержания, а все подходы к нему перекрыты.

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Симоновский суд Москвы решил провести выездное заседание в Мосгорсуде, где есть большой зал, объяснив это повышенным вниманием прессы.

Накануне пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что Навального доставят в суд, а не будут связываться с ним по видеосвязи.

Полиция в свою очередь объявила, что у Мосгорсуда будут усилены меры безопасности, а расположенные рядом с ним улицы будут перекрыты с девяти утра.

Сторонники Навального хотели собраться у Мосгорсуда на митинг, однако уже в восемь утра у здания суда стояли бойцы ОМОНа, а в его окрестностях дежурили машины полиции, автозаки и конная полиция.

Полиция у метро задерживает людей. По какому принципу — не ясно. Вот парень на фото по дороге объясняет : "да я просто их метро вышел!" pic.twitter.com/ss6wy0Bo5H — Оксана Чиж (@Chizhaevna) February 2, 2021

Около 10 утра у станции метро "Преображенская" и на подходах к суду начались первые задержания. По данным "ОВД-Инфо", по состоянию на 14:00 задержаны уже более 200 человек.

Как проходило заседание

Навальный появился в зале суда в хорошем настроении. Увидев свою жену Юлию, он сказал: "Юля, тебя показывали даже по телевизору в моей камере, сказали, что ты злостно нарушаешь порядок. Плохая девочка, горжусь тобой".

На время заседания политика поместили в стеклянный аквариум. Он попросил Юлию сесть так, чтобы ему было лучше ее видно.

Представившись суду, Навальный также попросил представиться и судью. "Я судья Репникова", — сказала та. О том, что Репникова будет вести заседание вместо судьи Окуневой, стало известно буквально за несколько минут до начала заседания.

На вопрос о месте проживания Навальный снова пошутил. "СИЗО №1", — сказал он.

Представитель ФСИН, начавший свое выступление после представления сторон, попросил отправить Навального в колонию на 3,5 года, заявив, что в 2020 году политик семь раз — в том числе и до отравления, в первой половине года — не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и получал из-за этого предупреждения.

На вопрос прокурора, почему заменить условный срок на реальный ФСИН попросила только в конце декабря, представитель службы заявил, что дело в "принципах гуманизма, на которых стоит уголовно-исполнительная система".

"Полагалось, что условно осужденный Навальный изменит свое отношение к приговору суда и встанет на путь исправления, однако Навальный должных выводов для себя не сделал", — заявил он (цитата по "Медиазоне").

Защитники Навального указывали, что в начале 2020 года — 9 января — политик уведомлял инспекцию о том, что не сможет явиться, поскольку собирается в отпуск, однако ФСИН этот документ к материалам не приложила.

Представитель ФСИН объяснил это тем, что 9 января 2020 года был четверг, а Навальному нужно было приходить в инспекцию в первый рабочий понедельник, то есть 13 января.

Еще один документ, на который обращала внимание суда защита, — справка из берлинской клинике "Шарите" о том, что лечение Навального закончилось только 15 января.

"Если бы он не был задержан [в воскресенье, 17 января], то в понедельник утром он, конечно, поехал бы в инспекцию, чтобы отметиться", — отмечал адвокат Вадим Кобзев.

Защитники Навального также пытались выяснить, почему его объявили в розыск, не попытавшись связаться с его представителями и родственниками. "У вас в двух рапортах указано, что охрана дома говорит, что он находится на лечении. Даже охрана знала, вся страна знала!" — недоумевал адвокат Кобзев (цитата по "Медиазоне").

Представитель ФСИН настаивал на том, что служба не знала, где находится Навальный, потому что он не являлся в уголовно-исправительную инспекцию.

При этом представитель службы подтверждал, что в декабре в инспекцию поступило уведомление от Кобзева, в котором говорилось, что Навальный был отравлен, очнулся в "Шарите" и находился в отделении интенсивной терапии до 23 сентября, после чего его выписали, он переехал в отель и продолжал проходить реабилитацию и лечиться амбулаторно.

"Объясните, пожалуйста, каким образом я мог лучше исполнить свои обязательства? Я впал в кому, смог встретиться с адвокатами и отправил вам бумагу, у вас были адрес и все контакты. Я продолжил лечение, закончил его и вернулся в Москву. Что я мог сделать еще, что я мог сделать лучше?" — спрашивал Навальный.

Представитель ФСИН продолжал настаивать на том, что Навальный должен был предоставить некие документы, подтверждающие уважительную причину для неявки.

После изучения письменных материалов судья объявила перерыв на два часа. "Можно кого-нибудь в "Макдональдс" отправить", — отозвался Навальный.

Суть дела

11 января Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в Симоновский суд с представлением о замене Навальному условного срока на реальный, заявив, что политик уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег по делу "Ив Роше". Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, Алексея — к трем с половиной годам условно. Его испытательный срок истек 30 декабря 2020 года.

17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу по возвращении из Берлина. Его доставили в химкинское отделение полиции и уже на следующий день там же, в участке, состоялось заседание суда, который продлил срок его задержания на 30 суток и отправил в СИЗО "Матросская тишина".

При этом следственный изолятор не предназначен для "задержанных", не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми — в российских законах не предусмотрено статьи для взятия под стражу условно осужденных уклонистов, а также учреждений для содержания таких заключенных.

23 и 31 января во многих городах России прошли несогласованные акции протеста с требованием освободить Навального. По подсчетам "ОВД-Инфо", на первой акции были задержаны больше 4 тысяч, а на второй — больше 5,5 тысяч человек.

После акций были возбуждены несколько уголовных дел, большинство из которых — по статье о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ). Ближайшие соратники оппозиционера стали фигурантами уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК РФ).

28 января в Мособлсуде состоялось рассмотрение апелляции Навального на продление его задержания. Суд жалобу политика отклонил, Навальный, принимавший участие в заседании по видеосвязи, выступил с речью, в которой назвал происходящее "демонстративным беззаконием".