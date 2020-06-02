Якутский городской суд решил принудительно госпитализировать шамана Александра Габышева в стационар республиканского психоневрологического диспансера, не установив срок госпитализации, сообщил "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Иск о принудительной госпитализации в суд подал сам диспансер. В документе вместо медицинского описания состояния здоровья Габышева указано, что он страдает "переоценкой своей личности". Это обосновывается тем, что щаман высказывал идеи "навредить правительству" и свергнуть президента России Владимира Путина, так как тот "является демоном и Антихристом", и "призывал к свержению законно избранной власти".

Прянишников отметил, что в иске диспансер утверждает, что с 12 по 29 мая Габышев проходил добровольное лечение в стационаре диспансера. Но одновременно в документе описывается, что шаман был доставлен в диспансер сотрудниками полиции, что исключает добровольность его госпитализации. К тому же, срок для подачи данного иска истек еще 14 мая.

Перед началом судебного процесса были задержаны трое свидетелей защиты — блогер Сергей Тихий (Попов), Виктория Постникова и бывший депутат Госсобрания Якутии Сулустаана Мыраан.

Накануне заседания мэр Якутска Сардана Авксентьева назвала происходящее с шаманом "избирательной карательностью", отметив, что такой подход к Габышеву не нравится "абсолютному большинству из нас". Авксентьева выразила опасение, что в Якутии возродится практика принудительного лечения любого человека с формулировкой "переоценка личности".

В прошлые выходные Прянишников сообщил, что врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера в ускоренном порядке выдала заключение об опасности шамана для себя и окружающих. Комиссия была сформирована 29 мая сразу после того, как шаман подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации. Габышев находится в диспансере с 12 мая, его доставили туда после того, как силовики штурмом взяли его дом.

Защита Габышева ранее подала в Якутский городской суд административный иск о признании незаконной госпитализации шамана в психоневрологический диспансер. В иске говорится, что она была проведена с грубыми нарушениями закона "О психиатрической помощи", а сам Габышев был незаконно задержан сотрудниками полиции и ОМОНа.