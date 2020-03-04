Суд в Египте счел личности жертв теракта на Синае официально неустановленными
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Апелляционный суд Каира отклонил иски родственников россиян, погибших в авиакатастрофе рейса А321 "Когалымавиа" над Египтом осенью 2015 года, сообщает со ссылкой на газету "Коммерсант" портал телеканала "Дождь". Суд не признал произошедшее терактом и посчитал, что личности жертв официально не установлены.

30 семей погибших из России подавали иски к Шерифу Исмаилу, который тогда был премьер-министром Египта, а также к главам МВД, министерств финансов и авиации. Они требовали компенсации в размере трех миллионов долларов на каждую семью: по версии истцов, чиновники допустили "халатность или оплошность", из-за чего террористы смогли пронести бомбу на борт.

Суд Египта признал "незаконное вмешательство третьих лиц" в полет самолета, однако не связал катастрофу с действиями чиновников. Власти страны считают произошедшее аварией, а не терактом. Также суд не стал рассматривать иски родных к "Когалымавиа" и страховой компании "Ингосстрах", сославшись на то, что личности погибших официально не установлены.

Адвокат истцов Михаил Загайнов сообщил, что родственники будут подавать кассационные жалобы в Верховный суд Египта.

Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа" разбился 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом. На борту находились 224 человека, все они погибли. ФСБ признала произошедшее терактом.

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