Суд в Гааге обязал Россию выплатить украинскому "Нафтогазу" 5 млрд долларов
Foto: RIA Novosti/Scanpix/LETA

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" 5 млрд долларов (4,52 млрд евро) в качестве компенсации за убытки, которые национальная украинская компания понесла в результате российской аннексии Крыма в 2014 году, сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев на своей странице в Facebook в четверг, 13 апреля.

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"Речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, которая стала одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад", — написал он.

В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что если российские власти откажутся от добровольного исполнения решения суда, то, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс принудительного исполнения на территории тех стран, где находятся активы РФ.

Суд в Гааге установил, что сумма в 5 млрд долларов справедливо отражает стоимость активов "Нафтогаза" до того, как их конфисковала Россия. Отмечается, что это самая большая сумма, присужденная украинской компании арбитражем в Гааге в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму.

В 2019 году Арбитражный трибунал в Гааге признал, что Россия незаконно конфисковала имущество "Нафтогаза" в Крыму, а в 2022-м начал слушания по поводу размеров компенсации. "Нафтогаз" требовал 10 млрд долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона проанализирует решение суда в Гааге. "Наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решение о дальнейших действиях", — сказал он журналистам.

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