Суд в Калифорнии приговорил Олега Тинькова к уже отбытому сроку

Окружной суд Северной Калифорнии приговорил Олега Тинькова к уже отбытому сроку по делу об уклонении от уплаты налогов и снял с него остальные обвинения. Ранее банкир выплатил американским властям около полумиллиарда долларов.

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Заседание суда проходило в Zoom. Судья Джон Тайгар утвердил мировое соглашение Тинькова с налоговым департаментом министерства юстиции США.

Судья указал, что считает приемлемым приговор без реального срока ввиду состояния здоровья Олега Тинькова. Банкир в течение года будет находиться под надзором, что, однако, не предполагает его пребывания на территории США.

Тиньков назвал условия урегулирования спора гуманными и заявил, что сожалеет о случившемся, передал Forbes слова бизнесмена представитель Тинькова.

"Последние два года были очень сложными для меня и моей семьи. Поэтому для меня особенно важно, что эта история теперь осталась позади. Я крайне благодарен, что нам удалось достичь гуманного урегулирования вопроса с властями США, и сожалею о случившемся", — сказал банкир через представителя.

13 октября стало известно, что Тиньков выплатил властям США 448,96 млн долларов по делу о нарушении американского налогового законодательства: соответствующий документ был размещен в электронной базе калифорнийского суда.

За две недели до этого минюст США предложил американским властям условия прекращения уголовного преследования бизнесмена: Тиньков проведет год под надзором и выплатит штраф в 250 тыс. долларов в рамках сделки с американским правосудием. При этом время, на которое были ограничены его права после задержания в Лондоне, предлагалось зачесть в качестве отбытого тюремного срока. В сообщении ведомства не уточнялось, как будет реализован надзор над Тиньковым.

В чем обвиняли Олега Тинькова?

Бизнесмен получил американское гражданство в 1996 году. В США он зарегистрировал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России и до октября 2013 года владел большинством ее акций через структуры на Британских Виргинских островах.

В октябре 2013 года Тиньков отказался от гражданства США. За несколько дней до этого его компания провела IPO, в результате которого рыночная стоимость всех его акций была оценена на сумму более миллиарда долларов.

В марте 2020 года минюст США предъявил банкиру официальные обвинения в налоговом мошенничестве. Согласно обвинительному заключению, Тиньков при отказе от гражданства США в 2013 году скрыл от американских властей свое миллиардное состояние в активах и доходах.

При выходе из американского гражданства любой человек с состоянием более двух миллионов долларов обязан заплатить так называемый "налог на выход" (exit tax) c суммы, которую он выручил бы от единовременной продажи всех своих активов. Тиньков в своей декларации указал, что его общее состояние составляет 300 тысяч долларов, а полученный доход за 2013 год — 205 тысяч долларов, говорилось в материалах минюста США. Власти Калифорнии (в бюджет которой Тиньков должен был платить налоги) подсчитали, что бизнесмен занизил уровень своего благосостояния в 3333 раза.

Обвинение пришло к выводу, что бизнесмен не доплатил в казну 240 млн долларов, однако с учетом процентов и штрафов общая сумма его задолженности перед властями США за последующие годы увеличилась почти вдвое — до 448 млн долларов.

Американская налоговая служба обвинила Тинькова по двум пунктам — искажение информации о доходах и об активах. Ему грозило тюремное заключение сроком до шести лет.

На фоне новостей о налоговых проблемах Тинькова весной прошлого года акции банка "Тинькофф" начали падать, а осенью 2020 года появилась информация о том, что банк может быть продан "Яндексу". Однако в итоге Олег Тиньков довольно резко высказался в адрес "Яндекса" и заявил, что отказывается от сделки. Он также утверждал, что ему хватит денег на то, чтобы расплатиться с американскими налоговиками.

"Продавать акции, чтобы заплатить штраф США, за мои "ошибки молодости" мне не нужно, у меня полно кэша", — писал он в своем "Инстаграме" в октябре прошлого года.

Рекордный залог и болезнь

В марте 2020 года — вскоре после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) — в Лондоне, где проживал Тиньков, был выдан ордер на его задержание.

1 марта британская газета Daily Express сообщила, что Тиньков внес рекордный залог в размере 20 млн фунтов, чтобы избежать ареста. Таблоид также сообщал, что Тиньков оспаривал экстрадицию в США.

На время судебных разбирательств за Тиньковым установили постоянное наблюдение, а с 19:00 до 7:00 запретили покидать аппартаменты в лондонском районе Кенсингтон. Его также обязали сдать свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю, писало издание.

6 марта банкир выпустил заявление, в котором сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. "Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом [болезнью]", — говорилось в заявлении.

Тинькову пришлось пройти несколько курсов химиотерапии и операцию по пересадке костного мозга. Ситуация усугубилась тем, что на фоне лейкемии Тиньков еще и переболел коронавирусом.

В декабре его адвокат Алекс Бейлин утверждал, что у бизнесмена начались серьезные осложнения и шансы выжить у него составляют 50%. Однако через несколько дней после этого сам Тиньков написал в "Инстаграме", что его последний анализ после операции показал полную ремиссию.

В апреле 2021 года о болезни банкира был снят документальный фильм "Олег Тиньков — новая кровь". В фильме он, среди прочего, рассказал, что намерен пожертвовать 20 млрд рублей в свой фонд, который будет решать проблемы борьбы с раком крови в России.

Незадолго до этого Тиньков в одной из бесед в соцсети Clubhouse признался, что устал от бизнеса и перестал активно участвовать в работе банка "Тинькофф", оставаясь там лишь "визионером и акционером".

"Если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я все, я на пенсии. Я пересмотрел свой подход к жизни: время было разбрасывать камни, время собирать", — говорил банкир.