Суд в Киеве заменил пожизненный срок сержанту Шишимарину на 15 лет

Киевский апелляционный суд смягчил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, осужденному за убийство гражданского в Сумской области. Пожизненное заключение ему заменили на 15 лет лишения свободы.

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21-летний сержант Шишимарин стал первым российским военным, который предстал перед судом после начала вторжения российских войск в Украину.

23 мая Соломенский суд Киева приговорил его к пожизненному заключению по статье "Нарушении законов и обычаев войны". Суд признал его виновным в убийстве 62-летнего жителя села Чупаховка Александра Шелипова.

Уже на первом судебном заседании сержант признал свою вину.

В конце июня стало известно, что защита Шишимарина подала апелляцию на его приговор.

За что судили Шишимарина

События, которые произошли 28 февраля, по версии обвинения, развивались так: неподалеку от села Гринченково украинские военные разбили колонну, в которой находился Шишимарин, после чего он и еще четверо российских военных захватили машину одного из мирных жителей и поехали на ней в сторону границы.

По пути они увидели говорящего по телефону Шелипова, и военный по фамилии Куфаков приказал Шишимарину убить мужчину, чтобы тот не сообщил о них украинским солдатам.

Шишимарин несколько раз выстрелил в него из автомата, Шелипов скончался от пулевого ранения головы в нескольких десятках метров от своего дома.

Уже после убийства Шелипова автомобиль с Шишимариным попал под обстрел, и вскоре он и еще трое военнослужащих решили сдаться в плен.

Защитник Шишимарина Виктор Овсянников в суде настаивал, что сержант поддался давлению двух лиц, которых считал своими командирами, и соблюдал требования устава вооруженных сил России. Приказ, по словам адвоката, 21-летний военный выполнял формально, надеясь что не попадет в человека.

Согласно рассказу самого Шишимарина, услышав приказ открыть огонь, он медлил и не стрелял. Тогда к нему обратился Куфаков ("неизвестный"), который начал кричать и требовать, чтобы Шишимарин стрелял, потому что иначе они окажутся в опасности.

"Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", — заявил в суде Шишимарин.

В минобороны России не комментировали ситуацию с Шишимариным. В Кремле ссылались на недостаток информации по делу.

Шишимарин родом из города Усть-Илимск Иркутской области, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.