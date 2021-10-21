Суд в Киеве заочно арестовал экс-премьера Украины Азарова
Foto: Reuters/Scanpix

Печерский районный суд Киева в среду, 20 октября, принял решение о заочном аресте бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который возглавлял украинское правительство во времена президентства Виктора Януковича. Суд постановил избрать в отношении Азарова меру пресечения в виде содержания под стражей, удовлетворив ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР).

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"Избрание заочной меры пресечения в виде содержания под стражей даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи в его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования", — говорится в сообщении ГБР.

Подписание Харьковских соглашений с Москвой

Азарова подозревают в совершении государственной измены в связи с так называемыми Харьковскими соглашениями. В 2010 году между Украиной и Россией было подписано соглашение о пребывании российского Черноморского флота на территории Украины. В результате подписания и ратификации этого документа были "искусственно созданы предпосылки" для увеличения численности войск РФ на территории Украины, вторжения Вооруженных сил РФ и оккупации ими Крыма, считает следствие.

После побега экс-президента Виктора Януковича в феврале 2014 года, Украину покинул и Николай Азаров. Бывший премьер так же, как и Янукович, находится в России. Он отрицает свою вину и называет обвинения "заранее сфальсифицированным делом". Кроме того, Азаров отвергает обвинения в том, что условия подписания Харьковских соглашений были навязаны ему тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым, как утверждает ГБР Украины.

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