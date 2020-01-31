Суд в Москве арестовал пятерых бывших полицейских по "делу Ивана Голунова"

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего полицейского Акбара Сергалиева, обвиняемого в попытке фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент ТАСС из зала суда. "Выслушав мнения сторон, суд решил, что ходатайство об избрании меры пресечения Сергалиеву в виде содержания под стражей составлено с учетом требований действующего законодательства и постановил назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 марта", — заявила судья Евгения Николаева.

Ранее тот же Басманный суд отправил в СИЗО на два месяца экс-полицейского Максима Уметбаева. Судья Николаева при оглашении решения зачитала похожую до последнего слова формулировку, подставив лишь другое имя обвиняемого.

В ходе заседания суда Уметбаев частично признал вину — в нанесении побоев Голунову — и выразил готовность сотрудничать со следствием. Он просил назначить ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Адвокат фигуранта пояснил, что оперативник занимался конвоированием Голунова и участвовал в обыске квартиры журналиста. К событиям, предшествовавшим задержанию последнего, полицейский отношения не имел.

Защитник добавил, что в день задержания Голунова Уметбаев собирался в поликлинику и был вызван на работу руководителем — Игорем Ляховцом. Ляховец ранее заявлял в суде, что в день задержания Голунова был в отпуске и консультировал подчиненных по телефону.

Ляховец не признает себя виновным и считает, что в суде "все предрешено". По словам бывшего замначальника наркоотдела, Голунов "был реабилитирован под давлением общественности".

Уметбаев обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и в хранении наркотиков в крупном размере, сообщает "Интерфакс".

Ранее по этому делу были арестованы двое бывших полицейских — Денис Коновалов и Роман Феофанов, а также бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Своей вины они не признали.

Бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец обвиняются в совершении преступлений по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

По версии следствия, сотрудники полиции, действуя в составе ОПГ, незаконно приобрели наркотические средства и в июне 2019 года подкинули их Ивану Голунову в рюкзак и в квартиру с целью незаконного привлечения его к уголовной ответственности. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в рамках данного уголовного дела был допрошен экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. По данным источника, он проходит по делу свидетелем.

Адвокат Романа Феофанова Александр Шабуров заявил в суде, что фактическим организатором дела Голунова был генерал Андрей Пучков, после скандала уволенный с поста УВД по ЗАО. "Я ознакомился с засекреченными документами. В нем говорится, что 30 мая Мосгорсуд по представлению генерала Пучкова вынес постановление на осмотр квартиры Голунова", — сказал адвокат.

Почти сразу после того, как Голунова выпустили из СИЗО, Пучков написал заявление о выходе на пенсию. Журналист назвал заявление адвоката "неожиданным поворотом" и добавил, что "генерал Пучков сейчас занимается подготовкой к открытию торгового центра, который построили на месте автовокзала на Щелковской".

Защита Романа Феофанова просила суд поместить его под домашний арест или выпустить под залог в 500 тысяч рублей. Адвокат заявил, что его подзащитный не мог быть членом ОПГ, так как на момент событий работал в УВД всего два месяца. "Как опытный сотрудник Ляховец мог привлечь неопытного Феофанова на такое серьезное преступление?" — сказал Шабуров.

Он также заявил, что в материалах дела не имеется ничего, "кроме косвенных показаний свидетеля, которые могут уличать другого сотрудника, но не Феофанова". Адвокат добавил, что из всех задержанных полицейских у Феофанова "самая безупречная характеристика". "Дисциплинированный, грамотный, исполнительный. В коллективе пользовался уважением. Обладает хорошей эрудицией, все время повышает свой профессиональный уровень", -говорится в ней.

"Дело Голунова"

Журналиста информагентства Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Запрещенные вещества якобы были найдены при личном досмотре Голунова, а также при обыске в его квартире. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, а опубликованные МВД фотографии из квартиры Голунова оказались подложными — изображенная на них нарколаборатория располагалась совсем в другом месте.

Спецкор выражал уверенность, что уголовное дело против него сфабриковали из-за расследования о связях высокопоставленных сотрудников ФСБ с ритуальным бизнесом, которое Голунов готовил перед задержанием. На фоне широкой общественной поддержки и бурных уличных акций протеста дело против журналиста 11 июня было прекращено.

По одной из версий, арест Голунова стал результатом междоусобных войн российских силовых кланов, а последовавшая реакция общества помогла одному из них одержать победу. В один из этих кланов входят начальник УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев, которых называют в числе возможных заказчиков сфабрикованного дела против журналиста.

Другой силовой клан представляет бывший замначальника УСБ ФСБ генерал Олег Феоктистов, участвовавший в задержании экс-министра экономразвития РФ Алексея Улюкаева. Главной целью этой игры было снятие с дистанции одного из претендентов на пост первого заместителя директора ФСБ, а средством ее достижения — манипуляция отдельными сотрудниками полиции и информационным потоком, ориентированным на президента Владимира Путина.

В связи с "делом Голунова" своих должностей лишились два генерал-майора полиции. Также после внутренней проверки были уволены четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста. Однако к уголовной ответственности их привлекли только через полгода, когда соответствующий сигнал поступил прямо из Кремля.

К декабрю, то есть спустя пять месяцев после прекращения преследования журналиста, в деле так и не появились ни подозреваемые, ни обвиняемые. После того, как защита журналиста пожаловалась на бездействие следствия и попросила передать дело ФСБ, выяснилось, что материалы дела полностью засекречены. Сам Голунов рассказал, что по делу о распространении наркотиков нет никакого движения, а активное участие в нем самого журналиста "следствию абсолютно не нужно". По его словам, в СК РФ не увидели оснований даже для регистрации заявления о преступлении.

Голунов также говорил, что за ним и его близкими ведется слежка.

28 октября адвокат Голунова Сергей Бадамшин пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции. Защитник просил признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова.

Кроме того, адвокат указывал, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решения о возбуждении уголовного дела, и просил суд обязать следователя устранить нарушения.

11 декабря Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением. В нем он сообщил о совершенном в отношении него преступлении — фальсификации доказательств и применении насилия".

Дело сдвинулось с мертвой точки только после демонстративной "отмашки" с самого верха, представленной общественности в виде выступления Путина на ежегодном политическом шоу общения с прессой. На нем глава государства объявил о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, подбросивших журналисту наркотики. Но официальное уведомление об этом Голунов получил только в середине января.