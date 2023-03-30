Как сообщает российское государственное агентство ТАСС, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Несколькими часами ранее ФСБ РФ объявила о задержании Гершковича в Екатеринбурге.

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По данным "Медиазоны" журналиста доставили в суд около 14:00, перед этим в здании объявили эвакуацию. В суд прибыл адвокат с ордером на представление интересов задержанного, но его не пустили к подзащитному.

Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов туда не допустили. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что дело проходит под грифом "совершенно секретно", Гершкович свою вину не признает. Пресс-служба московских судов сообщила, что его отправили в СИЗО до 29 мая 2023 года.

ФСБ России сообщила о задержании Гершковича в Екатеринбурге сегодня утром. По версии ведомства, журналист "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Гражданина США задержали "при попытке получения секретных сведений", утверждает ФСБ.

Гершковичу предъявлено обвинение по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Что говорят российские власти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить к изложенному в пресс-релизе ФСБ. "Единственное, что могу сказать, насколько нам известно, его взяли с поличным", — заявил Песков. Отвечая на уточняющие вопросы, официальный представитель Кремля сказал, что ему неизвестны какие-либо другие детали.

"К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой", — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также заявила, что "то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике".

Что говорят журналисты

Газета The Wall Street Journal заявила, что "категорические отвергает" обвинения ФСБ в отношении своего журналиста и требует его немедленного освобождения. О "встревоженности" по поводу задержания Гершковича сообщила организация "Репортеры без границ", связавшая произошедшее с профессиональной деятельностью журналиста. В поддержку Гершковича выступили журналисты и друзья Гершковича из The Guardian, "Русской службы BBC", "Дождя" и других СМИ.

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов предположил, что арест Гершковича связан с желанием российских властей обменять его на одного из арестованных за рубежом граждан РФ. "Берут заложников для обменного фонда. Заодно показывают, что западным журналистам больше небезопасно работать в России", — написал Смирнов.

Телеканал CNN утверждает, что американского журналиста арестовали в РФ по обвинению в шпионаже впервые. В последний раз подобное происходило в 1986 году, когда в СССР задержали Николаса Данилоффа — после трех недель под стражей и переговоров двух стран его обменяли на задержанного в Нью-Йорке физика Геннадия Захарова (его также обвиняли в шпионаже).

Политолог Татьяна Становая, комментируя задержание Гершковича, подчеркнула, что нынешнее российское законодательство позволяет "посадить на 20 лет любого, кто просто интересуется военными делами, то есть пишет про СВО (специальную военную операцию, так в РФ официально называют войну в Украине — прим. Delfi), ЧВК, положение дел в армии, оснащенность войск боеприпасами, военную тактику и стратегию".

Кто такой Эван Гершкович

Гершковичу 31 год, он гражданин США и работает в московском бюро The Wall Street Journal, у него есть аккредитация МИД РФ. Знакомые Гершковича рассказали BBC, что в последнее время он жил в Лондоне, но регулярно ездил в Россию в командировки.

Многие публикации Гершковича связаны с российской политикой, они посвящены в том числе войне в Украине и деятельности ЧВК "Вагнер". Журналист в последнее время также писал о протестах в Грузии из-за закона об "иноагентах" и визите в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, а еще делал репортажи из разных российских регионов.

До начала работы в WSJ Гершкович сотрудничал с Agence France-Press (AFP), а также был корреспондентом The Moscow Times.