Суд в Москве приговорил к колонии двух участников акции в поддержку Навального
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Александра Глушкова и Ольгу Бендас, признав их виновными по делу о нападении на сотрудников полиции на митинге 23 января в поддержку Алексея Навального, сообщил портал "ОВД-Инфо" в среду, 23 июня.

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По версии следствия, Глушков на акции в Москве дважды ударил омоновца рукой по спине, а Бендас на Пушкинской площади несколько раз стукнула полицейского руками по голове и туловищу, а затем забрала лежавшую на земле дубинку.

Защита обжалует приговоры

Глушков признал вину, Бендас - сначала тоже, но затем на стадии судебного разбирательства отказалась от показаний. Следственный комитет публиковал видео с извинениями обоих активистов. Адвокаты намерены обжаловать приговоры, вынесенные Бендас и Глушкову.

После задержания и ареста Навального зимой 2021 года в России прошла серия протестных митингов, по итогам которой правоохранительные органы задержали в общей сложности более 11 тысяч человек. Более 100 из них стали фигурантами уголовных дел, заведенных по статьям о хулиганстве, применении насилия в отношении полицейских, перекрытии дорог и нарушении санитарных правил.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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