Суд в Москве заочно арестовал ближайших сторонников Навального

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших юристов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь и Вячеслава Гимади по обвинению в создании экстремистского сообщества. Как заявила в четверг, 19 мая, агентству "Интерфакс" пресс-секретарь суда, оба обвиняемых должны быть помещены под арест сроком на два месяца "с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции на территорию РФ".

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По ее словам, ранее также были заочно арестованы экс-руководитель "Штабов Навального" Леонид Волков и бывший директор ФБК Иван Жданов. Последнему предъявлено обвинение в создании и руководстве экстремистским сообществом, создании НКО (включая НКО, выполняющую функции иноагента), деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением, сборе средств, заведомо предназначенных для финансирования деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, а также в четырех эпизодах особо крупного мошенничества.

Все обвиняемые давно покинули Россию и объявлены в международный розыск. По предъявленным статьям им грозит до 12 лет лишения свободы.

Разгром организации Навального

В июне 2021 года Мосгорсуд признал фонды российского оппозиционера Алексея Навального и сеть штабов его сторонников в регионах экстремистскими организациями.

Сам Навальный отбывает наказание по уголовному делу о мошенничестве в колонии во Владимирской области. Он был приговорен к заключению еще по одному делу. В случае, если решение не будет отменено, политик будет переведен в колонию строгого режима.