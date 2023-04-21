Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на пресс-службу суда. По данным издания, Буданова считают причастным ко взрыву на Керченском мосту в октябре 2022 года.

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"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который следует исчислять с момента его экстрадиции на территорию РФ, а именно с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении суда.

Как пишет "Новая газета. Европа", главе ГУР Минобороны Украины предъявили обвинения по четырем составам преступления: создание террористического сообщества, совершенный группой лиц теракт, хранение оружия и хранение взрывчатки.

По какому именно делу заочно арестовали Буданова, в пресс-службе Лефортовского суда не сообщили. Ранее ФСБ РФ обвиняла его в причастности ко взрыву на Керченском мосту, который произошел 8 октября прошлого года.