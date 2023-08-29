Суд в Москве заочно приговорил блогера Майкла Наки и аналитика Руслана Левиева к 11 годам колонии за "фейки" о войне

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Майкла Наки и основателя проекта Conflict Intelligence Team Руслана Левиева к 11 годам колонии по делу о распространении "фейков" о российской армии, сообщает "Осторожно, новости" со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего на заседании. Обоим также запретили администрировать сайты в течение пяти лет.

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Поводом для открытия дела стал совместный стрим Наки и Левиева, который они провели на YouTube по итогам девятого дня полномасштабного российского вторжения в Украину. Также обоим вменяют участие в прямых эфирах канала "Популярная политика" на той же платформе в марте 2022 года.

По версии следствия, подсудимые занимались распространением "фейков" о российской армией "с искусственным созданием доказательств обвинения". Среди отягчающих обстоятельств указаны мотивы политической ненависти и совершение преступления в составе группы лиц.

Гособвинение просила назначить Наки и Левиеву по 13 лет колонии общего режима.

Экс-ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Майкл Наки ведет популярный YouTube-канал, на который подписаны 1,4 млн человек. Руслан Левиев (настоящая фамилия — Карпук) в 2014 году основал Conflict Intelligence Team, которая по открытым источникам изучает вооруженные конфликты, в том числе в Украине. Оба не живут в России.