Суд в Москве заочно приговорил политика Максима Каца к 8 годам колонии по делу о "фейках" про армию РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил оппозиционного политика Максима Каца к 8 годам колонии по делу о распространении "фейков" о российской армии, сообщает "Медиазона" со ссылкой на присутствовавшего на заседании корреспондента. Также политику на 4 года запретили администрировать сайты.

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Поводом для открытия дела стало видео, опубликованное Кацем на своем YouTube-канале 3 апреля 2022 года. Ролик был посвящен убийствам мирных жителей украинского города Буча и другим преступлениям, совершенным российскими военными в ходе оккупации части Киевской области.

По версии следствия, политик распространил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ […] по мотивам ненависти или вражды" — Кремль последовательно называет многочисленные доказательства преступлений в Буче сфальсифицированными.

Оппозиционер вину не признал, хотя не отрицал, что опубликовал ролик. Адвокат политика Алан Гамазов в суде настаивал, что свою версию событий Минобороны РФ обнародовало уже после публикации ролика Каца на YouTube.

"Гамазов цитировал отрывки из докладов международных комиссий о действиях российских солдат во время оккупации. Согласно им, солдаты умышленно размещали технику возле жилых домов, нападали на убегающих мирных жителей Бучи, пытали и насиловали их", — сообщает "Медиазона".

Гособвинение просило назначить оппозиционеру 10 лет колонии и запретить в течение 5 лет администрировать сайты.

Кац покинул Россию вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. В июле прошлого года власти РФ признали политика "иностранным агентом", осенью его объявили в розыск, а в марте заочно арестовали. Оппозиционер ведет популярный YouTube-канал — сейчас на него подписаны более 1,8 млн человек.