Суд в Париже допросил единственного выжившего участника терактов 2015 года
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Салах Абдеслам, который во время нападения должен был взорвать "пояс смертника", но выбросил его в пригороде французской столицы, свою вину не признает.

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В Париже в среду, 9 февраля, суд допросил Салаха Абдеслама - единственного выжившего участника серии терактов, совершенных во французской столице 13 ноября 2015 года. Абдеслам, который должен был взорвать "пояс смертника", но выбросил его в пригороде французской столицы, своей вины не признал, сообщает агентство dpa. "Я никого не убил и никому не причинил вреда", - заявил главный обвиняемый по делу о терактах.

Это нападение, по его словам, было "акцией возмездия" боевиков террористической организации "Исламское государство" за действия Франции в Сирии, приведшие к жертвам среди гражданского населения. Поскольку джихадисты в Сирии не могли ничего противопоставить военным самолетам и вертолетам, они совершили атаку на стадион "Стад де Франс" во время товарищеского матча футбольных сборных Франции и Германии, а также на кафе и концертный зал "Батаклан". В результате этих терактов 130 человек погибли и более 350 были ранены.

После нападения на французскую столицу Салах Абдеслам бежал в Бельгию, где скрывался до марта 2016 года, когда был обнаружен и арестован. Ему грозит пожизненное заключение. Кроме того, перед судом предстанут13 пособников террористов, снабжавших преступников оружием либо деньгами.

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