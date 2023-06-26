Суд в РФ приговорил 71-летнего ученого Валерия Голубкина к 12 годам колонии

Московский городской суд назначил 12 лет колонии строгого режима 71-летнему профессору МФТИ Валерию Голубкину, обвиняемому в госизмене. Такой срок на прошлой неделе для него запросил прокурор.

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Голубкин — профессор МФТИ, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), автор научных работ, посвященных конструкциям сверхзвуковых самолетов.

Именно передачу отчетов о работе над гиперзвуковым гражданским самолетом за границу и вменили ученому.

Голубкина обвинили в государственной измене весной 2021 года, с тех пор он сидит в СИЗО.

Через полгода после ареста ученый написал из тюрьмы письмо, в котором сообщил, что дело против него возбудили из-за участия в международном проекте по созданию высокоскоростного пассажирского самолета, план работы по которому утверждал Минпромторг.

Голубкин настаивает на своей невиновности. Как рассказывал Би-би-си адвокат Александр Тимошенко, у ученого даже не было доступа к гостайне: "Он — физик-теоретик, объяснял мне, чем занимается, какими вопросами теоретической физики. Доступа к гостайне он не имел".

Кроме того, как писал правозащитный проект "Первый отдел", перед отправкой Голубкиным отчетов коллегам из Нидерландов, сразу три комиссии подтвердили, что никакой гостайны в них не содержится.

По данным проекта, следствие утверждало, что Голубкин отправил за границу отчеты по указанию своего начальника Анатолия Губанова, который также работал в МФТИ и ЦАГИ. Губанов был арестован по обвинению в госизмене в декабре 2020 года.

Дочь Валерия Голубкина Ирина после вынесения приговора заявила журналистам, что у близких ученого "надежды на справедливость не было, [на] оправдательный приговор тем более".

"Среди ученых очень просто найти преступников с нашими законами. Это галочка, это звездочка кому-то на погоны, это премии", — сказала она (цитата по "Медиазоне", объявленной российскими властями "иноагентом").

Адвокат ученого Мария Эйсмонт заявила, что защита будет обжаловать приговор.