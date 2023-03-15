Суд в России приговорил украинского военного к 12 годам колонии строгого режима

Суд в России приговорил украинского военнослужащего Андрея Незнамова к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на Следственный комитет (СК) РФ.

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Незнамов служил в отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). По версии СК РФ, в мае 2022 года в Северодонецке он бросил гранату в окно кухни местной жительницы. Женщина пострадала, а также ей был нанесен моральный ущерб, говорится в сообщении.

Украинского военного признали виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.

Однако неизвестно, какой именно суд вынес приговор. Этой информации на сайте СК РФ нет. Некоторые российские СМИ сообщали, что это был суд в так называемой "ЛНР" — на оккупированной Россией территории Украины.