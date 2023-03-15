Суд в России приговорил украинского военного к 12 годам колонии строгого режима
Foto: PantherMedia/Scanpix

Суд в России приговорил украинского военнослужащего Андрея Незнамова к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на Следственный комитет (СК) РФ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Незнамов служил в отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). По версии СК РФ, в мае 2022 года в Северодонецке он бросил гранату в окно кухни местной жительницы. Женщина пострадала, а также ей был нанесен моральный ущерб, говорится в сообщении.

Украинского военного признали виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.

Однако неизвестно, какой именно суд вынес приговор. Этой информации на сайте СК РФ нет. Некоторые российские СМИ сообщали, что это был суд в так называемой "ЛНР" — на оккупированной Россией территории Украины.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний