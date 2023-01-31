Суд в России впервые вынес приговор по статье "Теракт" за поджог военкомата — 12 лет колонии

Центральный окружной военный суд РФ приговорил к 12 годам колонии строго режима мужчину, обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.

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Владислава Борисенко осудили по статье 205 УК РФ ("Теракт"). Как отмечает ТАСС, это первый подобный приговор в России.

Военкомат в Нижневартовске подожгли в ночь на 4 мая прошлого года; по данным МЧС РФ площадь пожара составила один квадратный метр, никто не пострадал. Согласно видеозаписям произошедшего, мужчина бросил в здание несколько "коктейлей Молотова".

Спустя неделю в СИЗО отправили Владислава Борисенко и Василия Гаврилишина. Изначально мужчин обвиняли в умышленном уничтожении имущества и хулиганстве, но затем переквалифицировали дело на теракт.

По словам Гаврилишина, поджог совершили ради заработка. "В телеграме со мной связался человек под ником Ростислав Мухин и предложил от одного до трех миллионов рублей (от 13,2 до 39,5 тыс. евро — прим. Delfi) за работу. Он написал, что необходимо поджечь военкомат Нижневартовска при помощи коктейлей Молотова. Я согласился на это предложение, так как нуждался в деньгах", — говорится в материалах допроса мужчины.

Он также заявил, что получил на свой криптокошелек предоплату в размере одной тысячи долларов (925 евро) и признался в совершении поджога (Борисенко снимал его на видео). При этом оба мужчины настаивают, что не согласны с обвинением в теракте, поскольку, по их словам, подожгли военкомат ради заработка.

О том, вынесен ли приговор Гаврилишину, непосредственно бросавшего "коктейли Молотова" в здание, не сообщается.

По состоянию на 27 декабря 2022 года в России подожгли 77 военкоматов и других административных зданий. Как отмечает "Медиазона", которая ведет соответствующую статистику, 42 поджога произошло после объявления в РФ "частичной" мобилизации.