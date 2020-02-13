Суд в Ростове приговорил ученого за госизмену к 7,5 годам колонии

Ученый Алексей Темирев из Новочеркасска, арестованный в 2018 году, признан виновным в госизмене. Его обвиняли в передаче секретной информации Вьетнаму.

Ростовский областной суд в четверг, 13 ноября, приговорил ученого из Новочеркасска Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима. Доктор технических наук Темирев признан виновным в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В качестве дополнительного наказания ученому назначили один год ограничения свободы после отбытия наказания. Дело Темирева рассматривалось в особом порядке, указали далее в суде. Кроме того, сообщается, что ученый не стал обжаловать приговор и решение вступило в силу. О деталях дела, проходящего под грифом "секретно", неизвестно.

Секретное дело о госизмене

Алексей Темирев был задержан Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ) по подозрению в госизмене в июле 2018 года. По данным СМИ, ученого, которому на тот момент было 64 года, обвинили в передаче секретных сведений Вьетнаму. В частности, речь идет о "весьма деликатных разработках в части создания вооружений и военной техники для ВМФ", сообщал "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников в оборонной промышленности.

По данным издания, ученый возглавлял малое инновационное предприятие "Мехатроника" и был совладельцем конструкторского бюро ИРИС ("Интеллектуальные робастные интегрированные системы"). По данным адвоката Анны Полозовой, Темирев работал над неким проектом с аспирантом из Вьетнама и сам обратился в ФСБ для проверки ряда документов на предмет секретности, после чего был задержан. При этом информация, о которой шла речь, по словам юриста, "есть в открытом доступе".

"Мехатроника" разрабатывает системы контроля и диагностики аккумуляторных батарей (АБ), устанавливаемые на подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" и позволяющие определять техническое состояние АБ в режиме реального времени. В свою очередь ИРИС специализируется на производстве для флота электротехнических комплексов и систем: гребных электрических систем, корабельных электроприводов, а также аппаратуры контроля и диагностики.