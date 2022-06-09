Суд в самопровозглашенной ДНР приговорил трех иностранных "наемников" к смертной казни

В Донецке, контролируемом пророссийскими сепаратистами, вынесли приговор двоим британцами и марокканцу, воевавшим на стороне Украины и попавшим в плен. Всех троих приговорили к смертной казни. Смогут ли они ее избежать?

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За "попытку захвата власти"

Суд самопровозглашенной Донецкой народной республики признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в попытке насильственного захвата власти в ДНР, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Все трое — военнослужащие вооруженных сил Украины, подписавшие контракты еще до начала российского вторжения. Всем троим вынесли смертный приговор.

Суд прошел в кратчайшие сроки и не был доступен для журналистов. Все новости, поступавшие из суда, появлялись в российских государственных СМИ. Например, эти СМИ утверждали, что обвиняемые признались в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности" — эта статья предусматривает длительные сроки заключения вплоть до пожизненного.

Прокремлевские журналисты публиковали лишь краткие видеозаписи с этого процесса. При этом родственники осужденных неоднократно говорили, что их близкие не получили нормальной защиты, а предоставленные им "адвокаты" ничего не делали.

Власти Британии уже ранее призывали "ДНР" "отнестись с милосердием" к попавшим в плен британцам. А заместитель премьера страны Доминик Рааб обещал подать все необходимые жалобы, чтобы оспорить приговор.

Сами Шон Пиннер и Эйден Аслин просили Бориса Джонсона помочь с их обменом на политика и бизнесмена Виктора Медведчука, главу украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Медведчук в данный момент арестован по подозрению в госизмене.

Как они оказались в Украине?

Британец Эйден Аслин собирался жениться в начале апреля. В 2018 году британец переехал из английского Ньюарка в Украину к своей девушке и вскоре стал морским пехотинцем в вооруженных силах страны, получив второе гражданство — Украины.

Подразделение, в котором служил Аслин, обороняло осажденный российскими войсками Мариуполь. Бомбардировки города шли каждый день. Подразделение было отрезано от основных сил украинской армии. На собственную свадьбу Эйден Аслин не попал.

21-летний марокканец Саадун Брагим тоже был в Мариуполе. "ДНР-овцам" он сказал, что не мог найти в Марокко работу, поэтому в 2019 году переехал в Украину. Семья помогла ему купить билет до Полтавы за 100 долларов. В течение года на курсах Саадун изучал русский, после чего поступил в Киевский политехнический институт на факультет авиационных и космических систем, но не закончил его. В 2021 году Брагим подписал трехгодичный контракт и отправился служить вместе с Эйденом, с которым познакомился в соцсетях.

Бывший менеджер по переработке отходов из Британии Шон Пиннер, по словам родственников, переехал с женой в Украину и позднее подписал контракт с вооруженными силами страны. Трехлетний контракт Пиннера должен был закончиться в конце этого года. После он планировал заниматься гуманитарной работой, но началась война.

Все трое оказались в осажденном Мариуполе, участвуя в обороне города. Из здания завода "Азовсталь" Эйден Аслин иногда выходил на связь с семьей, сообщал, что с ним все в порядке, отправлял друзьям видео для публикации в соцсетях. "Однажды он позвонил мне и сказал, что у них не осталось оружия для борьбы", — рассказала Би-би-си его мать Энг Вуд.

В конце мая военнослужащие, неделями оборонявшие "Азовсталь", сдались в плен. Всего в России и на подконтрольных ей территориях Украины содержатся 2439 человек с "Азовстали".

В каком статусе

Россия уже попыталась поставить Британию в неловкое положение, когда спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Британия будет обжаловать приговор, то таким образом признает легитимность суда ДНР, а значит — и суверенитет ДНР.

По словам Пескова, к России никто из британцев не обращался. Борис Джонсон сам заявлял, что Британия по этому вопросу сотрудничает с властями Украины, из чего можно предположить, что власти двух стран хотели бы обменять Пиннера и Аслина. Вопрос лишь в том, на кого.

Российский МИД, обращаясь к Лондону, решил дать совет — не допускать к боевым действиям в Украине британских граждан.

Но все трое осужденных заключили контракты с вооруженными силами Украины — украинское законодательство не запрещает брать на службу иностранцев. Как, кстати, и российское, правда, для иностранных наемников есть свои ограничения.

По российскому Уголовному кодексу наемник — это человек, "действующий в целях получения материального вознаграждения и не являющийся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающий постоянно на его территории, а также не являющийся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей".

Большинство статей самопровозглашенные власти "ДНР" взяли из российского кодекса еще в 2014 году, предусмотрев лишь возможность выносить смертные приговоры. Тогда же они определили, что казнь будет осуществляться через расстрел. Но не вполне понятно, как "ДНРовцы" выбирали статьи для преследования иностранцев — все трое жили в Украине как минимум несколько лет, а у одного из них есть украинский паспорт.

Британское законодательство очень туманно по вопросам, касающимся участия граждан страны в военных действиях на территориях других стран. В бюллетене министерства иностранных дел страны однажды говорилось, что граждане могут подвергнуться судебному преследованию по возвращении, если отправляются воевать в Украину. Но главный закон, регламентирующий эту возможность, был принят аж в 1870 году и никогда не применялся к современным конфликтам. Министр иностранных дел страны однажды выразил поддержку добровольцам, отправляющимся в Украину.

В любом случае, международное право предписывает, что Россия должна обращаться с иностранными военными как с военнопленными. Но Россия утверждает, что иностранцы не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.