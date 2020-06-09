Суд в США определил залог для полицейского, обвиняемого в убийстве Флойда

Бывший полицейский Дерек Шовин может выйти на свободу под залог в 1,25 млн долларов без всяких условий. Или 1 млн долларов с определенными условиями, среди которых - не вступать в контакт с семьей Джорджа Флойда.

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Суд согласился отпустить из-под стражи бывшего служащего полиции Миннеаполиса Дерека Шовина, которому предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, под залог в 1,25 миллиона долларов. Соответствующее решение было вынесено в понедельник, 8 июня, в суде Миннеаполиса, где началось рассмотрение дела.

Сумма залога может быть уменьшена до 1 миллиона долларов, если Шовин согласится на ряд условий: отказаться от работы в правоохранительных органах, сдать огнестрельное оружие и разрешение на него, не покидать штат Миннесота и не вступать в контакт с семьей Джорджа Флойда.

Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как Дерек Шовин на протяжении около девяти минут душил его коленом при задержании. Шовину предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, позднее его переквалифицировали на более тяжкую степень - с третьей на вторую. Трем остальным полицейским, участвовавшим в задержании, прокуратура Миннесоты предъявила обвинения в пособничестве убийству.

После трагедии по всей стране прокатилась волна протестов против расизма и полицейского насилия, демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США был введен комендантский час. Флойд будет похоронен во вторник, 9 июня.