Суд в США приостановил действие закона об ограничении абортов в Техасе
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Правительство США достигло тактической победы в борьбе с Техасом за отмену жестких ограничений на аборты. Федеральный окружной суд в Остине остановил действие спорного техасского закона.

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Федеральный окружной суд в Остине в среду, 6 октября, удовлетворил иск министерства юстиции США против штата Техас в связи с действующим там законом о почти полном запрете абортов. Радикальный закон, действующий в Техасе с 1 сентября, который в большинстве случаев запрещает аборты после шести недель беременности, приостановлен.

В суде отметили, что не намерены "ни на один лишний день допускать столь оскорбительную кражу такого важного права". В то же время, несмотря на эту победу федерального правительства, республиканские власти штата, скорее всего, оспорят решение суда в других инстанциях.

Техасский закон запрещает аборты и в ситуациях, когда беременность возникает в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, он позволяет всем желающим подавать в суд на любого человека, который, предположительно, помог женщине сделать аборт, требуя выплаты от него минимальной компенсации не менее 10 тысяч долларов.

Байден: Закон о запрете абортов грубо нарушает конституционныеи права

Президент США Джо Байден ранее назвал закон "экстремальным", "грубо нарушающим конституционное право", а также напомнил об общефедеральной практике, сложившуейся уже на протяжении почти что полувека. Согласно принципиальному решению Верховного суда от 1973 года, аборты в США легализованы и правительству не разрешается ограничивать право на них вплоть до независимой жизнеспособности плода. Отдельные штаты, правда, хотя и не могут полностью запрещать аборты, имеют возможности вводить ограничения.

Аборты являются одной из самых спорных политических тем в США. Республиканская партия выступает за их запрет, Демократическая партия поддерживает их легальность.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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