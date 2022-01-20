Суд в США разрешил передачу документов о штурме Капитолия законодателям

Экс-президент США Трамп добивался в Верховном суде блокировки передачи документов о штурме Капитолия спецкомитету Палаты представителей и раскрытия их содержания.

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Верховный суд (ВС) США в Вашингтоне отклонил запрос 75-летнего экс-президента Дональда Трампа заблокировать передачу документов о штурме Капитолия специальному комитету Палаты представителей Конгресса США, а также раскрытие их содержания. Постановление ВС принято в среду, 19 января.

Запрос Трампа отклонен голосами восьми из девяти судей

Трамп утверждал, что как бывший президент обладает полномочиями, которые позволяют ему не допустить передачи законодателям документов, хранящихся в Национальном архиве США. Республиканец ранее потерпел неудачу в ряде более низких судебных инстанций, после чего обратился в ВС. Там заявление Трампа было отклонено голосами восьми из девяти судей.

Спецкомитет, созданный Палатой представителей, хочет использовать документы, в частности, для выяснения подоплеки нападения на Капитолий 6 января 2021 года. Среди прочего, речь идет о роли Трампа в действиях участников беспорядков.

Штурм Капитолия в январе 2021 года

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января 2021 года прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги голосования. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них — один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели.

После беспорядков были задержаны около 50 человек, нескольким из них предъявили обвинения.