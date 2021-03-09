Суд в Турции вынес приговор по делу об убийстве посла России Андрея Карлова

Суд в столице Турции Анкаре приговорил к различным срокам тюремного заключения более 20 обвиняемых в причастности к убийству у российского посла Андрея Карлова в 2016 год.

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Обвиняемыми по делу проходили 28 человек, но человека, который застрелил российского дипломата, среди них не было. Он пережил посла Карлова на 37 минут, после чего был застрелен спецназом полиции Турции.

Среди обвиняемых были политические оппоненты президента Эрдогана (некоторые заочно), а также фотограф и журналист.

Суд приговорил к срокам от пяти до девяти лет шестерых обвиняемых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Пятеро фигурантов дела получили пожизненное, а шестеро из 28 обвиняемых были оправданы.

Вдова Карлова — Марина — в интервью Би-би-си ранее говорила, что не считает, что следствие разобралось в том, по чьему приказу и по какой причине был на самом деле убит ее муж.

"Я уверена, что это дело никогда не будет раскрыто. Сначала я надеялась, но сейчас думаю, что нет. Рано или поздно просто найдут какого-то стрелочника или скажут, что это был террорист-одиночка", — говорила в декабре Марина Карлова.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Центре современного искусства. 22-летний Мевлют Алтынташ — сотрудник спецотдела полиции, находившийся в тот день в отпуске — несколько раз выстрелил дипломату в спину.

Как рассказала Би-би-си Марина Карлова, ее муж получал угрозы в свой адрес по меньшей мере за четыре месяца до нападения. Но ему не была предоставлена дополнительная охрана.

Кто был осужден?

По версии прокуратуры, за организацией преступления стоит проживающий в США турецкий проповедник Фетхулла Гюлен и члены его организации FETO. Гюлен, которого называют главным политическим оппонентом нынешних властей Турции и лично президента Эрдогана, обвинения в причастности к убийству Карлова отвергает.

Всего по делу проходило 28 подозреваемых, из них девять человек судили заочно — они находятся за пределами Турции. В итоге их дела — в их числе дело Фетхуллы Гюлена — выделили в отдельное производство. Разбирательство по ним продолжится позже.

Самые большие сроки получили:

Программист Шахин Сегют получил два пожизненных срока. По версии следствия, он был куратором и наставником полицейского Алтынташа, убившего Карлова. Его жена Айшэ получила девять лет тюрьмы.

Салих Йылмаз — полицейский, сослуживец Алтынташа, получил пожизненный срок.

Бывший офицер турецкой разведки Вехби Кюршад Акалин получил 15 лет тюрьмы. Суд согласился с доводами обвинения о том, что именно Акалин предоставил гюленистам информацию об Алтынташе, чтобы они смогли завербовать его и подготовить к убийству.

Хусейн Кетюдже, еще один бывший военный разведчик, получил 15 лет тюрьмы. По данным следствия, он собирал информацию о том, была ли у Карлова охрана, где он бывает, и передавал эти сведения гюленистам.

Серджан Башар — сотрудник полиции, сослуживец и сосед по квартире Алтынташа. Приговорен к девяти годам тюрьмы.

Мустафа Тимур Озкан — фотограф. Именно его работы были представлены на выставке "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника", в ходе открытия которой был застрелен посол Карлов. Озкан получил три года и девять месяцев тюрьмы

Хайреддин Айдынбаш — журналист, который несколько раз организовывал фотовыставки вместе с фотографом Озканом, получил 10 лет тюрьмы.

Все осужденные отрицают свою вину. Акалин на суде заявил, что он и другие подозреваемые свои показания дали под пытками.

Прокуратура считает, что убийца посла Алтынташ был "гюленистом" и получил задачу внедряться в другие группы (в том числе в круги радикальных исламистов) под видом обычного гражданина.

Суд по делу об убийстве посла Карлова шел два года. В итоге судьи пришли к тому же выводу, к которому президент Турции Эрдоган пришел в течение 48 часов после трагедии — убить Карлова хотели сторонники Гюлена, чтобы помешать развитию отношений России и Турции.

При этом все эти ниточки, ведущие от Алтынташа к радикальным исламистам, либо вообще не расследовались, либо привлекли гораздо меньше внимания следователей, чем контакты Алтынташа с людьми, которые могли быть связаны со сторонниками Гюлена.

Российский МИД выразил удовлетворение вердиктом турецкого суда. "Отдаем должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат. Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание", — цитирует Интерфакс заявление министерства.