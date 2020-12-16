Суд вынесет приговор по делу о теракте в Charlie Hebdo. Обвиняемые не признали вину

Во Франции в среду будет вынесен приговор в отношении 14 человек, которые обвиняются в организации в 2015 году нападений на редакцию журнала Charlie Hebdo и на еврейский кошерный магазин. Жертвами нападений стали 16 человек.

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Мотивом нападения стали карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo. Трое нападавших, братья Саид и Шериф Куаши и Амеди Кулибали, были убиты через несколько дней в ходе полицейских спецопераций.

В сентябре начался суд над людьми, которых подозревают в оказании помощи террористам. Они не признают своей вины. В ходе разбирательств несколько человек заразились коронавирусом, из-за чего пришлось на некоторое приостановить слушания.

Три человека, включая подругу Кулибали, обвиняются заочно. Незадолго до нападения они уехали в Сирию, на территорию, которую тогда контролировало "Исламское государство" (запрещенная в России группировка). Их судьба неизвестна.

По мнению следствия, один из подозреваемых, Али Риза Польда, помог исламистам приобрести оружие и боеприпасы перед нападением на Charlie Hebdo. Его назвали правой рукой Кулибали. Если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

У Польды двойное гражданство — Франции и Турции. Он признался на суде, что участвовал в некоторых аферах, но, по его словам, понятия не имел о планах братьев Куаши и Кулибали.

Еще два человека, проходящие по делу, отрицают свое участие в подготовке нападений. Они сидели в одной тюрьме с Кулибали, но, по их словам, не были им радикализированы.

Пять лет назад нападение на журнал и жестокая расправа над его сотрудниками всколыхнули все французское общество, где сатира на религию давно считается нормой, и вызвали к жизни движение в поддержку свободы слова Je suis Charlie ("Я — Шарли").

11 января 2015 года под этим лозунгом во Франции вышли на демонстрацию 3,5 млн человек.

После начала слушаний в сентябре произошло еще несколько нападений, связанных с публикациями в Charlie Hebdo.

Накануне начала судебных разбирательств журнал вновь опубликовал карикатуру, и вскоре после этого было совершено нападение у старого офиса редакции. Злоумышленник пакистанского происхождения ранил двух прохожих.

В октябре беженец чеченского происхождения Абдулах Анзоров обезглавил учителя Самюэля Пати после того, как тот показал на уроке карикатуру на Мохаммеда. Анзоров был застрелен полицией.

В конце октября мужчина, незадолго до этого прибывший из Туниса, убил трех человек в церкви Ниццы.

Что произошло пять лет назад?

7 января 2015 года два брата, 34-летний Саид и 32-летний Шериф Куаши (имевший судимость за помощь повстанцам в Ираке и отсидевший в тюрьме полтора года) вошли в здание, где расположена редакция сатирического журнала.

Первым они убили технического сотрудника Фредерика Буассо. Затем, уже в офисе, где начиналась летучка, террористы убили сотрудников редакции.

Погибли художники-карикатуристы Стефан Шарбонье, Филипп Оноре, Бернар Тинью, Жан Кабю и Жорж Волински.

Были убиты также экономист Бернар Мари, психиатр Эльза Кайя, редактор отдела Мустафа Уррад, гость Мишель Рено и приставленный к Шарбонье телохранитель Франк Бринсоларо.

Полицейский Ахмед Мерабе был убит при попытке остановить преступников уже после совершенного ими нападения, еще четыре человека были ранены.

На следующий день приятель младшего Куаши, исламист Амеди Кулибали, убил сотрудницу полиции.

9 января он же захватил еврейский кошерный магазин у Венсенских ворот на севере Парижа и убил работника этого магазина и троих его посетителей.

Братья Куаши были убиты полицией в северо-западном районе Парижа два дня спустя после нападения на редакцию, Кулибали был убит полицейскими в ходе другого рейда.